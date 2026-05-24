Il ritorno sul grande schermo della saga di Star Wars dopo sette anni di assenza conquista la vetta del Box Office USA, ma i dati definitivi accendono un forte dibattito a Hollywood sul reale stato di salute del brand.

In occasione del weekend lungo del Memorial Day, The Mandalorian and Grogu ha esordito al primo posto del Box Office USA. Secondo le stime ufficiali rilasciate dagli studios e analizzate da The Hollywood Reporter, la pellicola Lucasfilm ha incassato 82 milioni di dollari nei primi tre giorni (venerdì-domenica), proiettandosi verso i 102 milioni complessivi entro la fine del lunedì festivo.

Il confronto con Solo e la spaccatura profonda tra critica e pubblico

Sebbene la cifra permetta al film di dominare il fine settimana festivo, il debutto si attesta ufficialmente come il più basso dell’intera era Disney dal 2012 a oggi. Il lungometraggio diretto da Jon Favreau è rimasto infatti al di sotto dei numeri di Solo: A Star Wars Story, che nel 2018 aprì con 84,4 milioni nei tre giorni e 103 milioni nel weekend esteso. A salvare l’operazione finanziaria interviene però il budget di produzione: a differenza dei 300 milioni investiti per lo spin-off su Han Solo, le avventure di Din Djarin sono costate circa 165 milioni di dollari, rendendo il percorso verso il pareggio decisamente più accessibile per le casse della Disney.

L’analisi dei dati evidenzia inoltre una netta spaccatura nel giudizio. Se da un lato la critica internazionale si è mostrata tiepida e divisa – con il film che si ferma a un modesto 63% di gradimento su Rotten Tomatoes –, il pubblico di riferimento ha reagito con entusiasmo. I sondaggi nelle sale hanno registrato un solido “A-” come CinemaScore complessivo, trascinato soprattutto dalle famiglie e dai bambini sotto i 13 anni, che hanno premiato la pellicola con il punteggio massimo su PostTrak. Potete leggere la nostra recensione di The Mandalorian and Grogu qui.

Nel resto della classifica, l’horror low-budget Obsession mette a segno un clamoroso e rarissimo balzo in avanti del 30% nel suo secondo weekend, conquistando la seconda posizione con 22,4 milioni di dollari (28,2 milioni stimati sui 4 giorni). Scivola così al terzo posto il biopic Michael (qui la recensione), che raccoglie altri 20 milioni di dollari nel fine settimana portando il suo totale provvisorio alla cifra record di 782,4 milioni di dollari globali.

Per scoprire tutte le classifiche aggiornate, i record stagionali e l’andamento dei blockbuster sul mercato americano, visita il nostro hub dedicato al Box Office USA 2026.