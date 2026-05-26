Il botteghino internazionale entra ufficialmente nel vivo della stagione estiva con una pioggia di milioni trainata dal debutto cinematografico di uno dei franchise più amati di sempre.

Secondo i dati globali ufficiali della societa di rilevamento Comscore diffusi da Deadline, il weekend lungo del Memorial Day ha visto l’esordio trionfale in vetta di The Mandalorian and Grogu, capace di monopolizzare l’attenzione internazionale nei suoi primi giorni di programmazione. L’ottima partenza della pellicola Lucasfilm si inserisce in un quadro di salute straordinario per il cinema globale, dove i titoli di coda lunga continuano a macinare record assoluti, consolidando una Top 5 annuale guidata dall’irraggiungibile Super Mario Galaxy Movie con i suoi 980 milioni totali.

Il debutto di The Mandalorian and Grogu ha registrato un incasso d’esordio globale di ben 163 milioni di dollari distribuiti su 52 territori cinematografici. Sul fronte interno nordamericano la pellicola ha incassato 100 milioni di dollari nei quattro giorni festivi, mentre i mercati internazionali hanno risposto con un solido parziale di 63 milioni. In Europa il film diretto da Jon Favreau ha conquistato la prima posizione in tutti i mercati, superando del 3% il debutto storico di Solo: A Star Wars Story. Tra i migliori mercati oltreoceano spiccano il Regno Unito con 7,1 milioni di dollari, la Germania con 6,5 milioni e il Giappone con 4,9 milioni. Ottimo anche il riscontro nelle sale italiane, che hanno contribuito all’esordio della pellicola con un parziale di 2 milioni di dollari.

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L’incredibile corsa globale di Michael e la tenuta record de Il diavolo veste Prada 2

Alle spalle del debutto di Star Wars, la vera notizia macroeconomica del fine settimana riguarda l’inarrestabile marcia di Michael. Al suo quinto weekend di sfruttamento in ben 84 territori, il biopic sul Re del Pop ha aggiunto altri 55,1 milioni di dollari globali, portando il suo monumentale incasso totale alla cifra record di 789,2 milioni di dollari complessivi (di cui 468,1 milioni provenienti dai mercati internazionali). Il film si posiziona così stabilmente come il secondo incasso globale più alto del 2026. Subito dietro nel weekend si piazza la sorpresa cinese Dear You, un dramma familiare low-budget capace di incassare ben 39,5 milioni in un solo territorio, arrivando a 151,5 milioni totali.

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Ottime notizie arrivano anche per la scuderia Disney grazie a Il diavolo veste Prada 2, stabile in quarta posizione con un parziale di 37,7 milioni di dollari nel fine settimana, che spinge lo straordinario totale complessivo a quota 608 milioni di dollari dal debutto. Il sequel si conferma un fenomeno assoluto proprio in territorio italiano, che si attesta come il secondo miglior mercato mondiale del film con ben 35,9 milioni accumulati, subito dietro al Regno Unito.

Chiude la Top 5 del weekend l’horror rivelazione Obsession, che a fronte di un budget di produzione di appena 1 milione di dollari (acquistato da Universal per 15 milioni), ha incassato altri 39,2 milioni nel fine settimana, raggiungendo un totale provvisorio di 81,9 milioni di dollari globali e registrando debutti record nei mercati del Medio Oriente.