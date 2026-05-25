L’inizio della stagione estiva e l’improvviso innalzamento delle temperature si fanno sentire sulle presenze nei cinema italiani, ma non frenano l’esordio in vetta della galassia lontana lontana.

Nel fine settimana cinematografico dal 21 al 24 maggio, The Mandalorian and Grogu ha conquistato senza troppe sorprese la prima posizione del Box Office Italia. Secondo i dati ufficiali raccolti da Cineguru, la pellicola Lucasfilm ha incassato 1.32 milioni di euro nei regolari quattro giorni di programmazione distribuiti su 520 schermi, raggiungendo un totale complessivo di 1.68 milioni euro nei suoi primi cinque giorni di sfruttamento nelle sale.

L’andamento del botteghino italiano e i confronti storici con il mercato americano

Il fine settimana si è chiuso con un incasso generale di 5.279.692 euro. Sebbene il dato complessivo segni un calo fisiologico rispetto alla scorsa settimana e al corrispondente weekend del 2025 (influenzato dal debutto del blockbuster Lilo & Stitch), il mese di maggio si conferma da record assoluto con oltre 51,7 milioni di euro raccolti, registrando un travolgente +142% rispetto all’anno precedente. A tal proposito, il debutto italiano di Din Djarin si allinea storicamente a quello dello spin-off Solo: A Star Wars Story (che nel 2018 aprì con numeri simili prima di frenare la sua corsa), evidenziando dinamiche di forte tenuta molto simili a quelle emerse dall’analisi del Box Office USA del fine settimana appena passato, dove lo show ha agguantato il primo posto pur segnando il minimo storico dell’era Disney.

La performance italiana del film solleva comunque l’interesse degli addetti ai lavori anche sul fronte dell’accoglienza. Come abbiamo ampiamente evidenziato nella nostra dettagliata recensione di The Mandalorian and Grogu, la pellicola vive di un forte contrasto interno: se la critica specializzata si è divisa di fronte a un impianto narrativo asciutto e quasi privo di dialoghi nella seconda metà dello show, il pubblico delle famiglie e i fan storici stanno premiando la spettacolarità visiva e la svolta audace dedicata all’evoluzione dell’iconico e amatissimo Grogu.

La nuova avventura Star Wars vede alla regia Jon Favreau, regista e mente creativa dell’intero franchise televisivo, che si è occupato della scrittura a quattro mani insieme a Dave Filoni, con Noah Kloor a completare il team di sceneggiatori. La produzione, realizzata da Lucasfilm in sinergia con Fairview Entertainment e Walt Disney Pictures, si avvale sul grande schermo della presenza fisica e vocale del protagonista Pedro Pascal nel ruolo di Din Djarin. Accanto a lui, il variegato cast di attori include Jeremy Allen White, Sigourney Weaver, Jonny Coyne, Brendan Wayne e Lateef Crowder, con il film che viene distribuito ufficialmente nei cinema nazionali attraverso la divisione di Walt Disney Studios Motion Pictures.

Il resto del podio: resistono Michael, Il diavolo veste Prada 2 e la sorpresa Obsession

Alle spalle del nuovo capitolo di Star Wars, il Box Office ITALIA mostra un’eccellente tenuta per i titoli dominatori del mese. In seconda posizione resiste ad altissimi ritmi il biopic Michael, che aggiunge altri 1.11 milioni di euro al suo straordinario percorso, raggiungendo il totale record di 23.14 milioni euro dal debutto. Chiude il podio al terzo posto Il diavolo veste Prada 2 con un parziale di 872.621 euro, per un fantasmagorico totale provvisorio di 30.7 milioni di euro. Al quarto posto si rende protagonista di un clamoroso exploit l’horror Obsession, capace di crescere del 16% rispetto al debutto grazie a un passaparola eccezionale, incassando altri 704.508 euro per un totale di 1.61 milioni di euro.

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