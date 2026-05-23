Il ritorno sul grande schermo della galassia lontana lontana inizia a muovere i primi passi al Box Office USA.
In occasione del ricco weekend lungo del Memorial Day, The Mandalorian and Grogu, il lungometraggio cinematografico spin-off della celebre serie tv Lucasfilm, ha aperto la sua corsa posizionandosi in prima posizione. Secondo i primissimi dati raccolti nelle sale da Walt Disney Studios, la pellicola ha debuttato con ottimi numeri, lasciando intravedere un cammino solido per i prossimi giorni di festa.
Il film rappresenta un tassello fondamentale per il franchise ideato da George Lucas, segnando il ritorno ufficiale della saga cinematografica nelle sale a diversi anni di distanza da L’ascesa di Skywalker. Nato come ideale continuazione e sviluppo sul grande schermo delle vicende della serie televisiva di successo The Mandalorian trasmessa su Disney+, il film approfondisce l’iconico legame tra il cacciatore di taglie Din Djarin e il piccolo Grogu.
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Le proiezioni d’incasso del venerdì e le stime per il weekend festivo
Stando a quanto riportato da Deadline con i dati preliminari, il film diretto da Jon Favreau ha incassato 12 milioni di dollari nelle sole anteprime del giovedì, un dato confluito poi nei circa 34 milioni stimati per la giornata di venerdì.
Sulla base di questa partenza, le proiezioni indicano che il progetto Lucasfilm potrebbe chiudere i primi tre giorni (venerdì-domenica) a quota 80 milioni di dollari, per poi puntare a un totale compreso tra i 90 e i 95 milioni al termine del lunedì festivo. Se queste stime venissero confermate, il debutto si posizionerebbe leggermente al di sotto di Solo: A Star Wars Story, che nel 2018 aprì lo stesso slot festivo con 84,4 milioni nei tre giorni e 103 milioni nel weekend esteso.
Nelle retrovie, il resto della classifica si delinea attraverso le proiezioni del venerdì. Al secondo posto l’horror thriller Obsession mostra una tenuta sorprendente, puntando a raccogliere circa 17 milioni di dollari nel corso del fine settimana. In terza posizione si attesta invece il biopic Michael: la pellicola dedicata a Michael Jackson ha incassato altri 5 milioni di dollari nella giornata di venerdì, proiettandosi verso una chiusura del weekend lungo stimata tra i 21 e i 25 milioni di dollari complessivi.
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