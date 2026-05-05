Le celebrazioni dello Star Wars Day del 4 maggio hanno regalato ai fan di tutto il mondo un’emozione galattica. Lucasfilm ha infatti organizzato eventi speciali in selezionate sale IMAX® per presentare in anteprima i primi 26 minuti di The Mandalorian and Grogu, l’attesa pellicola che porterà sul grande schermo le avventure del cacciatore di taglie Din Djarin e del suo apprendista.

In Italia, l’entusiasmo ha travolto le sale IMAX di Milano (Notorious Cinemas Sesto San Giovanni) e Roma (UCI Cinemas Porta di Roma), dove centinaia di fan hanno omaggiato la saga con le iconiche spade laser. Nel frattempo, le star del film hanno sorpreso il pubblico in diverse capitali: Pedro Pascal, Sigourney Weaver e il regista Jon Favreau hanno partecipato a un evento massiccio a Berlino con oltre 1000 fan, mentre Dave Filoni ha introdotto la proiezione a Los Angeles.

La pellicola arriverà ufficialmente nelle sale italiane il 20 maggio 2026, qui trovate il trailer finale in italiano.

Una nuova missione per la Nuova Repubblica

La trama si colloca in un periodo di transizione: l’Impero è caduto, ma i signori della guerra imperiali rappresentano ancora una minaccia per la galassia. Per proteggere i traguardi dell’Alleanza Ribelle, la Nuova Repubblica decide di arruolare il leggendario Din Djarin (interpretato da Pedro Pascal) insieme al piccolo Grogu. Il film vanta un cast tecnico di altissimo profilo, con la sceneggiatura firmata da Jon Favreau, Dave Filoni e Noah Kloor, e le musiche composte dal premio Oscar Ludwig Göransson.

Larrivo del Mandaloriano al cinema promette di essere uno dei pilastri del Box Office 2026. Per acquistare i biglietti della nuova avventura Star Wars è possibile accedere al sito www.themandalorianandgrogu.it, in continuo aggiornamento