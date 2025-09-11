Man of Tomorrow | Superman e Lex Luthor alleati nel film?

Il nuovo film DC incentrato sul supereroe Superman dal titolo “Man of Tomorrow” è stato annunciato da poco. Ma abbiamo nuovi aggiornamenti?

A parlare del prossimo capitolo del nuovo DCU è stato il solito James Gunn, qui nel triplo ruolo di regista, sceneggiatore e capo del DC Studios, durante un’intervista rilasciata a SiriusXM (via Empire), il programma del conduttore radiofonico Howard Stern.

“È una storia su Lex Luthor e Superman che devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande“, ha riferito Gunn sul film e sulla trama. “È più complicato di così, ma è una parte importante. È tanto un film di Lex quanto un film di Superman. Ho adorato lavorare con Nicholas Hoult. Mi ritrovo nel personaggio di Lex, purtroppo. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due. Adoro la sceneggiatura.”

Quale minaccia costringerà Superman e Lex Luthor a collaborare?

La minaccia molto, molto più grande in Man of Tomorrow potrebbe essere a questo punto il villain Brainiac, già preso in considerazione per il film Superman, ma poi messo da parte da James Gunn in fase di revisione della sceneggiatura ..magari proprio in vista di questo sequel? La tesi in questione potrebbe sposare la realtà anche perchè Brainiac è noto per avere un’intelligenza fuori dalla norma, e quindi costringere Superman a stringere un’alleanza inattesa con un altro cervellone, Lex Luthor.

Non resta che attedere nuove dichiarazioni in merito. Man of Tomorrow sarà al cinema è il 9 luglio 2027

Superman, il primo film del nuovo DCU

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è è approdato al cinema quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Il film è stato prodotto da Peter Safran e Gunn – responsabili dei DC Studios – e diretto dallo stesso Gunn su una sua sceneggiatura, basata sul personaggio della DC, Superman, ideato da Jerry Siegel e Joe Shuster.

Del film sono protagonisti David Corenswet (“Twisters”, “Hollywood”), nel duplice ruolo di Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”) come Lois Lane e Nicholas Hoult (la saga di “X-Men”, “Giurato numero 2”) nei panni di Lex Luthor.

Nel film sono presenti anche Edi Gathegi (“For All Mankind”), Anthony Carrigan (“Barry”, “Gotham”), Nathan Fillion (la saga dei “Guardiani della galassia”, “The Suicide Squad”), Isabela Merced (“Alien Romulus”), Skyler Gisondo (“Licorice Pizza”, “Booksmart”), Sara Sampaio (“At Midnight”), María Gabriela de Faría (“The Moodys”), Wendell Pierce (“Selma”, il “Jack Ryan” di Tom Clancy), Alan Tudyk (“Andor”), Pruitt Taylor Vince (“Bird Box”) e Neva Howell (“Greedy People”).

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”), Jason Ballantine (i film di “IT”, “The Flash”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).

Superman ha superato la soglia dei 600 milioni di dollari al botteghino mondiale. Il film ha attualmente incassato 611 milioni di dollari al botteghino globale.