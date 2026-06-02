James Gunn, regista e co-CEO dei DC Studios, ha regalato ai fan un primo sguardo ravvicinato a uno degli elementi più iconici della mitologia fumettistica: la celebre armatura da battaglia viola e verde di Lex Luthor, concepita per permettere al miliardario di combattere ad armi pari contro l’Uomo d’Acciaio, prossima a fare il suo esordio nel film Man of Tomorrow.

L’immagine, condivisa direttamente dai canali social del regista con la didascalia “Fit check. Live from the set of Man of Tomorrow”, conferma l’approccio filologico e visivamente dirompente scelto per questo nuovo capitolo.

L’armatura di Lex Luthor e la minaccia di Brainiac nel film di James Gunn

Adattata a partire da una potente corazza tecnologica kryptoniana, l’armatura conferisce a Lex Luthor una forza straordinaria. Pur non eguagliando l’incredibile potenza intrinseca di Superman, la tuta gli consente di scambiare colpi corpo a corpo con la sua nemesi e di resistere ai suoi attacchi ravvicinati.

Dal punto di vista estetico, lo scatto svelato da Gunn mostra la familiare combinazione cromatica “stile Buzz Lightyear“, caratterizzata in questa versione da una netta prevalenza del verde rispetto al viola e da un design decisamente più massiccio rispetto alle classiche controparti cartacee. Questa specifica armatura debuttò originariamente sulla storica copertina di Action Comics #544 del 1983, un albo fondamentale che ridefinì non solo il personaggio di Luthor, ma che reintrodusse anche una versione robotica di Brainiac.

Proprio il legame con quell’albo crea un parallelismo affascinante con la trama della pellicola. È già stato confermato che l’attore tedesco Lars Eidinger interpreterà Brainiac nel film, segnando il debutto assoluto sul grande schermo di questo storico villain. James Gunn ha recentemente rivelato che la storia costringerà in qualche modo Superman e Lex Luthor a collaborare per fronteggiare una minaccia molto più grande, aggiungendo che “sarà un film su Lex tanto quanto lo sarà su Superman”.

La produzione di Superman Man of Tomorrow è entrata nel vivo in vista di un’uscita cinematografica fissata per il 9 luglio 2027. Questo lungometraggio segue il successo del primo capitolo della gestione di Gunn e Peter Safran “Superman“, capace di incassare oltre 616 milioni di dollari in tutto il mondo.

L’universo cinematografico condiviso si prepara però a una stagione caldissima. Prima del ritorno di Superman, i riflettori saranno tutti puntati sull’attesissimo debutto di Supergirl, previsto nelle sale per il prossimo 26 giugno con Milly Alcock nel ruolo della protagonista, a tal proposito vi consigliamo la visione dell’ultimo trailer di Supergirl.

Per rimanere sempre aggiornati sulle evoluzioni e sui retroscena di questo universo, vi rimandiamo alla nostra rubrica dedicata all’DC Universe.