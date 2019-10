Il cast di Jurassic World 3 conterà sulla presenza dell'attore Mamoudou Athie, attore recentemente apprezzato in Unicorn Store.

A confermare l'ingresso nel cast di Mamoudou Athie è stato questa notte un aggiornamento proveniente da SuperHeroHype. Nessuna conferma però sulla natura del ruolo a lui assegnato.

Così come promesso dal regista Colin Trevorrow, dopo la messa in onda del corto Battle at Big Rock (qui), stanno iniziando a pervenire in rete le prime succose informazioni su Jurassic World 3.

Jurassic World 3

Le riprese del terzo capitolo della rinata saga Jurassic Park partiranno dal Regno Unito (Pinewood Studios).

Jurassic World 3 sarà diretto da Colin Trevorrow, mentre la sceneggiatura vedrà lo stesso regista in coppia con Emily Carmichael.

Nel cast Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Mamoudou Athie.

Il film arriverà nelle sale Usa dall'11 giugno 2021.