Malcolm & Marie è la nuova pellicola originale Netflix diretta da Sam Levinson. Nel cast Zendaya e John David Washington. Questa è la recensione.

Malcolm, regista di talento, e Marie, la sua compagna ex tossicodipendente, tornano a casa dopo la prima della pellicola diretta dall’uomo. Quest’ultimo è felicissimo, su di giri e comincia a commentare tutti i dettagli di quella che per lui è la serata più bella della sua vita, ma Marie è insofferente, cova dentro una rabbia che improvvisamente esplode: Malcolm non l’ha menzionata nel discorso dopo la proiezione. Da lì inizia una lunga e infinita lite.

Malcolm & Marie è stato il primo film girato in piena pandemia, e ciò è stato possibile grazie al piccolo cast e alla “ristrettezza” del set: tutta la pellicola è infatti ambientata in un enorme villa, ricca di vetrate e completamente immersa nella natura.

Dal ritmo lento e cadenzato, Malcolm & Marie è un lungo percorso psicologico tra i due amanti, i quali sviscerano la loro storia, il loro rapporto, immersi in una solitudine che pare ricalcare quella vissuta da molti durante questa pandemia. Nel corso degli eventi, ambientati nel corso di una sola notte, si alternano fasi di lite furiosa a chiarimenti, ma anche a ritorni di fiamma e indifferenza totale tra le parti. La lite diviene pertanto occasione di crescita, ma non solo.

Il regista Sam Levinson utilizza una tecnica registica abbastanza inusuale, ma allo stesso tempo efficace: le cineprese sembrano ricreare lo scandire delle ore seguendo i due protagonisti per tutto il tempo. L’intimità è pertanto spezzata. I due protagonisti vengono re-immaginati come due pianeti che ruotano uno attorno all’altro, mentre la ricerca estenuante della ragione sembra celare la dura realtà, ossia che ognuno ha bisogno dell’altro per andare avanti in quello che sembra un atavico rapporto senza tempo ne spazio. Un rapporto duro rabbioso, ma al contempo innamorato rassegnato.

I primi piani netti rendono il tutto come in un’enorme sequenza di quadri, metre la scelta del monocromatico e lo stile anni ’50 riportano lo spettatore nel passato di un rapporto senza tempo. L’interpretazione dei due protagonisti è brillante: Zendaya e John David Washington riescono a mantenere alta l’attenzione durante tutto il tempo, e questo nonostante la presenza nella sceneggiatura di lunghi silenzi, spezzati talvolta dalla lite furiosa.

Malcolm & Marie non è di certo un film per tutti. La sua grandezza non si poggia difatti su una storia eccezionale pregna di colpi di scena, ma su uno spaccato di vita privata in cui risulta fin troppo facile immedesimarsi, con due personaggi assolutamente reali, in un contesto tremendamente vicino a quello passato da molti nell’ultimo anno vissuto con la Pandemia.