MUBI, la celebre piattaforma di streaming, distributore globale e società di produzione cinematografica, ha annunciato ufficialmente l’acquisizione dei diritti di distribuzione internazionale di Making Marie Antoinette.

Si tratta di un attesissimo documentario che offre un punto di vista inedito sul dietro le quinte del cult Marie Antoinette, pellicola premio Oscar diretta da Sofia Coppola nel 2005. Il progetto, che promette di affascinare sia i cinefili che gli amanti delle grandi storie familiari, è stato diretto dalla scomparsa regista e documentarista Eleanor Coppola, madre di Sofia, e prodotto dalla stessa regista insieme a Lorenzo Mieli per l’etichetta OUR FILMS (gruppo Mediawan), in associazione con Mediawan Rights e Entourage Pictures.

Making Marie Antoinette: trama cast e i dettagli del dietro le quinte su MUBI

Le origini del progetto risalgono a oltre vent’anni fa. Durante le storiche riprese del 2005 all’interno della Reggia di Versailles, Sofia Coppola ottenne un permesso di ripresa senza precedenti per il suo terzo lungometraggio con protagonisti Kirsten Dunst e Jason Schwartzman. Sul set era presente anche sua madre Eleanor, la quale raccolse circa ottanta ore di girato focalizzandosi sul percorso artistico e umano della figlia.

In occasione del ventesimo anniversario del film, e per onorare le ultime volontà della madre, Sofia Coppola ha ripreso in mano e montato quel materiale d’archivio insieme ad Aaron Matthews, Davia Nelson e Liz Bird, trasformandolo in un lungometraggio che analizza l’incredibile artigianalità dietro i costumi della premio Oscar Milena Canonero e le complessità dell’essere una giovane regista donna in quel periodo a Hollywood.

Il documentario si arricchisce inoltre di una straordinaria componente narrativa ed emotiva: la voce narrante di Eleanor Coppola è stata affidata alla candidata all’Oscar Diane Lane, che leggerà ad alta voce i passaggi più intimi ed emozionanti tratti dai diari di bordo personali scritti dalla regista durante i mesi di produzione. Il fondatore di MUBI, Efe Cakarel, si è detto orgoglioso di poter distribuire un ritratto così commovente e intimo, mentre i piani ufficiali per il debutto in streaming e nelle sale verranno svelati nelle prossime settimane dalla stessa società di distribuzione.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Making Marie Antoinette

Making Marie Antoinette Regia: Eleanor Coppola

Eleanor Coppola Montaggio: Aaron Matthews, Sofia Coppola

Aaron Matthews, Sofia Coppola Cast (Voce Narrante): Diane Lane

Diane Lane Produzione: OUR FILMS (Lorenzo Mieli, Mario Gianani), Rachel Dengiz, Youree Henley, Sofia Coppola, Mediawan Rights, Entourage Pictures

OUR FILMS (Lorenzo Mieli, Mario Gianani), Rachel Dengiz, Youree Henley, Sofia Coppola, Mediawan Rights, Entourage Pictures Distribuzione: MUBI