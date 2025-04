La produzione del film dedicato all’anti-eroe Blade è al momento ferma ai box, ma a quanto pare uno primo sguardo a Mahershala Ali in costume sembra una cosa possibile.

No, non si tratta di foto dal set o scatti rubati, ma semplicemente di un concept art realizzato da Justin Kim, artista che ha lavorato alla terza stagione della serie animata What If ..? e che sta attivamente lavorando allo spin-off “Marvel Zombies“. Nel particolare, l’artista ha diffuso via Instagram alcuni concept art che offrono uno sguardo al Blade di Mahershala Ali, re-immaginandolo come nuovo Moon Knight.

“Per il mio post finale “What if…?”, ho avuto il privilegio di disegnare Blade come Moon Knight“, ha scritto Kim nel post su Instagram . “Il mio obiettivo era utilizzare gli involucri di Moon Knight per creare forme affilate e far sembrare che potesse estrarre una lama da qualsiasi parte del corpo. Ho anche pensato che entrambi i personaggi alludessero a una sorta di ninja, quindi ho puntato su questo archetipo.”

Il personaggio Blade/Moon Knight, dopo essere rimasto “inutilizzato” in What If ..?, sarà tra i protagonisti di Marvel Zombies, la serie animata in arrivo su Disney+ il prossimo autunno. Per dare uno sguardo a Mahershala Ali come Blade in carne ed ossa bisognerà attendere ancora un po’, almeno se ci atteniamo alle ultime dichiarazioni del CEO di Marvel Studios “Kevin Feige”.

Blade | I Problemi Produttivi

Il film dedicato al celebre vampiro di casa Marvel Comics sin dal suo annuncio (2019) ha attraverso una serie di problematiche relative al suo sviluppo. Bassam Tariq è stato, infatti, il primo regista ad essere collegato a Blade, il suo addio ha poi spinto lo studios ad ingaggiare Yann Demange, ma anche in questo caso l’epilogo è stato lo stesso. La produzione ha inoltre dovuto dire addio a due membri del cast, ossia Aaron Pierre e Delroy Lindo.

Questi problemi, unitamente all’assenza di nuovi sviluppi a livello sceneggiativo, hanno portato lo studios a rinviare più volte l’uscita del film al cinema, fino alla cancellazione dal listino odierna. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti in merito..

Blade al momento non ha un regista, mentre in cabina di sceneggiatura si sono alternati Michael Starrbury, Nic Pizzolatto e Michael Green, quest’ultimo impegnato nel rimaneggiamento della stessa. Al momento l’ultima stesura è nelle mani di Eric Pearson. Le riprese avrebbero dovuto partire nel corso del 2024. Il cast al momento vede confermati i soli Mahershala Ali e Mia Goth.

Blade | Concept Art