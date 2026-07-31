Il travagliato percorso del reboot di Blade targato Marvel Studios è arrivato capolinea. Dopo sette anni di rinvii, cambi di regia e riscritture della sceneggiatura, il due volte Premio Oscar Mahershala Ali ha confermato ufficialmente che non vestirà i panni del cacciatore di vampiri nel Marvel Cinematic Universe, chiudendo definitivamente uno dei capitoli più complessi per lo studio guidato da Kevin Feige.

Le parole di Mahershala Ali su Marvel e il nuovo progetto

In un’intervista rilasciata a GQ e riportata da The Hollywood Reporter, l’attore ha affrontato con estrema franchezza la cancellazione del progetto, chiamando in causa direttamente i vertici di Marvel e Disney: “Faccio questo lavoro da quasi trent’anni e ho imparato che quello che deve accadere accade. Per qualsiasi motivo, questo progetto non era destinato a me. Ero sotto contratto e loro hanno i miliardi: se avessero davvero voluto fare il film, l’avremmo fatto. Quindi è ora di andare avanti, e io l’ho già fatto. Le domande su Blade ora spettano a loro.“

Chiusa la parentesi con la Marvel, Ali ha scelto di riunirsi con il regista Bassam Tariq (che aveva inizialmente abbandonato la regia del cinecomic) per il film originale Your Mother Your Mother Your Mother, in uscita a settembre. L’attore ha spiegato di aver trasferito l’intenso allenamento fisico svolto in oltre un anno per Blade direttamente in questa nuova produzione, lasciandosi alle spalle il franchise.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Blade (Progetto cancellato)

Blade (Progetto cancellato) Regia: N.D. (precedentemente Bassam Tariq, Yann Demange)

N.D. (precedentemente Bassam Tariq, Yann Demange) Sceneggiatura: Stacy Osei-Kuffour, Michael Starrbury, Nic Pizzolatto

Stacy Osei-Kuffour, Michael Starrbury, Nic Pizzolatto Cast: Mahershala Ali, Mia Goth

Mahershala Ali, Mia Goth Produzione: Marvel Studios

Marvel Studios Distribuzione / HUB di riferimento: Marvel Universe