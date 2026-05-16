Il maestro del brivido ha trovato la sua prossima ossessione. Il The Hollywood Reporter ha riferito che Sam Raimi ha firmato per dirigere Magic, una rivisitazione in chiave moderna targata Lionsgate del celebre romanzo del 1976 di William Goldman. Il libro era già stato trasposto sul grande schermo nel 1978 in un cult horror psicologico diretto da Richard Attenborough, rimasto nella storia per l’inquietante interpretazione di Anthony Hopkins nei panni di un ventriloquo instabile.

Dopo il successo del survival thriller Send Help, Raimi si rimette dietro la macchina da presa per una nuova storia di pura tensione.

Questo annuncio consolida l’incredibile momento d’oro del regista e produttore. All’inizio di quest’anno, Raimi ha sorpreso critica e pubblico con Send Help, l’intrigante survival thriller con Rachel McAdams e Dylan O’Brien distribuito da 20th Century/Disney e ora disponibile in streaming su Disney+. Send Help ha segnato un ritorno alle origini per il cineasta, raccogliendo le sue migliori recensioni degli ultimi 15 anni e spianandogli la strada per questo nuovo, ambizioso progetto. La sceneggiatura di Magic sarà firmata proprio da Mark Swift e Damian Shannon, la stessa coppia di autori che ha scritto Send Help (e già nota per Freddy vs. Jason).

Tra pupazzi ventriloqui e l’universo horror de La Casa

La trama di Magic ruota attorno a Corky, un prestigiatore che raggiunge il successo grazie a Fats, un pupazzo da ventriloquo maleducato e tagliente. Terrorizzato dall’idea che un importante contratto televisivo possa svelare la sua fragile salute mentale, Corky fugge nella regione delle Catskills per ritrovare un amore del liceo, mentre Fats inizia a prendere il controllo della situazione in modo violento e omicida.

Magic sarà prodotto dalla Raimi Productions insieme a Roy Lee (Vertigo) e distribuito da Lionsgate. Come dichiarato entusiasticamente da Adam Fogelson di Lionsgate: “L’arrivo di Sam rappresenta uno dei sodalizi più perfetti di sempre tra un regista e il suo materiale cinematografico”.

L’instancabile attività di Raimi non si ferma però alla sola regia. Da storico creatore e produttore, il regista continua a espandere le sue saghe più iconiche: l’attenzione dei fan del genere è infatti tutta rivolta anche verso i prossimi capitoli del franchise di Evil Dead, di cui abbiamo recentemente visto le prime terrificanti immagini nel post dedicato al trailer di La Casa – Il rogo del male.