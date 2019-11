Disney Italia ha diffuso oggi il nuovo trailer italiano di Onward - Oltre la Magia, il film d'animazione targato Pixar Animation.

In Italia il film approderà con un giorno di anticipo rispetto alla data di rilascio Usa, ovvero il 5 marzo 2020. La storia alla base del cartoon è strettamente legata all'infanzia del regista - Dan Scanlon - ed alcune esperienza di vita vissute in compagnia del fratello, il tutto riempito di colori e fantasia.

Questa è invece la nuova sinossi ufficiale:

Ispirato ad alcune esperienze personali vissute dal regista insieme a suo fratello, Onward – Oltre la Magia racconta la storia di due fratelli: Ian e Barkley, elfi adolescenti, lanciano un incantesimo nel giorno del sedicesimo compleanno di Ian per fare apparire magicamente il loro padre (o almeno metà di lui) fino alle sue distintive calze viola. I due si imbarcheranno poi in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ di magia.