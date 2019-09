Sony Pictures è pronta ad espandere in maniera esponenziale il proprio franchise Marvel legato a Spider-Man. Il prossimo personaggio in arrivo al cinema sarà infatti Madame Web.

Secondo il The Hollywood Reporter, la Sony ha messo sotto contratto Matt Sazama e Burk Sharpless per iniziare a scrivere la sceneggiatura di un film interamente incentrato su Madame Web. Il personaggio è stato introdotti nei fumetti Marvel Comics da Denny O’Neil (testi) e John Romita Jr. (disegni); tra i suoi poteri la chiaroveggenza e diverse abilità (come quelle psichiche) che le permettono di apparire alle persone in forma astrale.

Di recente Sazama e Sharpless hanno lavorato sulla sceneggiatura di un altro capitolo del Marvel Universe della Sony, e più precisamente per Morbius, il cinecomic con Jared Leto protagonista.