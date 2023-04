Mackenzie Davis nel remake USA dell’horror Speak No Evil

Il cast del remake USA dell’horror danese Speak No Evil ha accolto nelle ultime ore Mackenzie Davis, l’attrice affiancherà James McAvoy.

Annunciato appena sette giorni fa, il film targato Blumhouse Productions potrà contare su due volti di grande spessore in quel di Hollywood. Al già confermato James McAvoy, infatti, si aggiungerà il volto di Mackenzie Davis, attrice che dalla sua ha ruoli da protagonista in film degni di nota come Blade Runner 2048, Terminator: Destino Oscuro e Tully. A confermare l’ingaggio dell’attrice un articolo di Bloody Disgusting.

Il remake di Speak No Evil (al momento senza un titolo ufficiale) sarà scritto e diretto da James Watkins (The Woman in Black). In cabina di produzione, con Jason Blum della Blumhouse, anche Paul Ritchie, Christian Tafdrup, Jacob Jarek e Bea Sequeira come produttori esecutivi. La distribuzione sarà curata dalla Universal Pictures, e la data d’uscita è stata al momento fissata per il 9 agosto 2024.

Nell’originale film del 2022, diretto da Christian Tafdrup, una famiglia danese fa visita a una famiglia olandese incontrata in vacanza. Quello che doveva essere un weekend idilliaco inizia lentamente a disfarsi mentre i danesi cercano di rimanere educati di fronte alla spiacevolezza.