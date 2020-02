Anche Macaulay Culkin nel cast della decima stagione di American Horror Story

Ryan Murphy ha finalmente svelato il cast completo che farà parte della decima stagione di American Horror Story, tra le new entry Macaulay Culkin.

Il celebre filmmaker ha utilizzato il proprio account instagram per consegnare ai propri followers la lista completa degli attori presenti nel cast di AHS 10.

Tra i membri del cast storico torneranno Kathy Bates, Sarah Paulson, Evan Peters e Billie Lourd, torneranno anche facce note come Leslie Grossman, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock. A sorpresa entra nell'universo American Horror Story anche Macaulay Culkin, il celebre interprete di Mamma, ho perso l'aereo.

Sul tema scelto per la decima stagione, invece, nessun cenno fatto da Ryan Murphy in merito. Non resta che attendere il nuovo post-social del creatore della serie antologica.

