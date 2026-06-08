La quarta parte di Lupin debutterà ufficialmente in streaming su Netflix il prossimo 23 ottobre 2026, riportando sullo schermo la star Omar Sy nei panni dell’iconico ladro gentiluomo Assane Diop, secondo quanto rivelato in esclusiva da Deadline insieme al primo poster ufficiale rilasciato dalla piattaforma.

Il crime drama in lingua francese, uno dei maggiori successi internazionali del servizio, tornerà con una nuova stagione composta da 8 episodi complessivi, che verranno distribuiti in contemporanea in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. L’annuncio pone fine alla lunga attesa dei fan dopo il rilascio dei precedenti episodi avvenuto nell’autunno del 2023, garantendo un nuovo tassello di punta nel catalogo di Netflix.

La serie, prodotta da Gaumont, continua a raccogliere ottimi consensi rielaborando in chiave contemporanea i celebri racconti della letteratura classica.

Lupin quarta stagione: la trama e il cast dei nuovi episodi su Netflix

La trama della quarta stagione ripartirà direttamente dal clamoroso finale sospeso della terza parte, durante la quale Assane (Omar Sy) aveva finto la propria morte vivendo in incognito e architettando furti ad alto rischio per assicurare un futuro sereno alla propria famiglia, prima di decidere di sacrificarsi consegnandosi spontaneamente alla polizia.

Nei nuovi episodi, il protagonista si ritroverà ad affrontare le conseguenze di questa scelta. Al fianco di Omar Sy, il cast vede il ritorno di tutti i volti storici dello show, tra cui Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella. La serie, liberamente ispirata al personaggio di Arsène Lupin creato da Maurice Leblanc, è stata scritta per questa nuova stagione da un team di sceneggiatori guidato da Mathilde Arnaud e Tigran Rosine.

He's back.



Lupin Part 4 premieres OCTOBER 23. pic.twitter.com/0EFCDh5Ik0 — Netflix (@netflix) June 8, 2026