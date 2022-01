L’uomo che cadde sulla terra: il teaser trailer del nuovo adattamento televisivo

Da poche ore online il teaser trailer della serie sci fi The Man Who Fell To Earth, il nuovo adattamento televisivo del romanzo di Walter Nevis del 1963, da cui fu tratto L’uomo che cadde sulla terra, il film del 1976 diretto da Nicolas Roeg.

La trama di The Man Who Fell To Earth ruoterà intorno alla storia di un alieno che arriva sulla Terra mentre l’evoluzione umana è a un punto di svolta. Il protagonista dovrà confrontarsi con il proprio passato per determinare il nostro futuro.

In questo trasposizione televisiva de L’uomo che cadde sulla terra, che si prospetta più aderente al romanzo da cui è tratta, Chiwetel Ejiofor veste i panni dell’alieno in visita sul nostro pianeta, personaggio interpretato nell’originale pellicola da David Bowie. Naomie Harris interpreta una dottoressa da cui l’alieno cerca aiuto. Nel cast spazio anche per Jimmi Simpson, Clarke Peters, Rob Delaney, Sonya Cassidy e Annelle Olayele.

Alex Kurtzman e Jenny Lumet sono gli showrunner di questo nuovo spettacolo il cui debutto è previsto per la prossima primavera sul servizio streaming Paramount+, di proprietà di ViacomCBS.