Lulli è il nuovo film brasiliano disponibile sulla piattaforma streaming Netflix. Il cast è formato da Larissa Manoela, Yara Charry, Ana Mangueth e Marcos Breda, la regia è di César Rodrigues. Questa è la recensione.

Lulli è una giovane donna specializzanda in medicina, cinica e concentrata sul suo obiettivo professionale. Al suo primo giorno di tirocinio per la sua testardaggine causa un incidente che coinvolge lei e il fidanzato. L’incidente provoca nel ragazzo una amnesia a breve termine, ma in lei la possibilità di leggere nel pensiero altri. Questa sorta di abilità crea una serie di equivoci che portano ad una crescita sia personale che professionale.

Quella distribuita dal colosso dello streaming è una pellicola che centra il proprio focus sulla crescita, con una donna dura e poco empatica costretta al cambiamento, se vogliamo ad una sorta di evoluzione, solo dopo un tragico evento. Attraverso un escamotage narrativo a dir poco surreale, infatti, gli autori cercano di raccontare la presa di coscienza di una donna incapace di riconoscere un modo di vivere errato, doloroso non solo per lei stessa. Ciononostante i toni scelti da regista e sceneggiatori risultano leggeri e talvolta comici.

A penalizzare la qualità complessiva di Lulli è però l’assoluta antipatia di una protagonista, la quale stenta a svanire nonostante il passare dei minuti, e la conseguente evoluzione caratteriale. Inoltre alcuni argomenti trattati, come per esempio quello del coming out dell’amico, vengono sviluppati con assoluta sufficienza, facendo perdere di spessore una trama che comunque non spicca per originalità. La regia di César Rodrigues risulta pertanto anonima e di poco spessore. La poca empatia dei membri del cast, inoltre, pesa sulla resa filmica dei protagonisti, i quali non si fanno amare dallo spettatore. A fare da contrappeso alla serie di negatività produttive citate, si segnala una fotografia discreta, capace di donare la giusta luminosità nonostante le ambientazioni ospedaliere.

In conclusione, a nostro avviso, Lulli può essere vista come un pellicola leggera senza pretese da vedere solo se non si ha di meglio.

Lulli è attualmente disponibile sul catalogo Netflix.