Luke Evans nel cast del Pinocchio della Disney

L’attore Luke Evans è entrato a far parte del cast di Pinocchio, il nuovo adattamento live-action destinato alla piattaforma digitale Disney+.

Protagonista di un altro live-action Disney qualche anno fa, lo ricordiamo nel ruolo di Gaston in La Bella e la Bestia, l’attore è pronto a rivestire i panni di un altro villain per il colosso dell’intrattenimento. Secondo Deadline, infatti, Luke Evans in Pinocchio avrà il ruolo del Conduttore del carro, personaggio del Pinocchio di Carlo Collodi generalmente conosciuto anche come il Cocchiere, l’Omino o l’Omino di Burro.

Le riprese del nuovo adattamento dovrebbero partire nel giro di qualche mese, con Robert Zemeckis pronto a riprendere il ruolo di regista dopo il suo ultimo lavoro Le Streghe.

PINOCCHIO

PRODUZIONE: Il regista Robert Zemeckis si occuperà di scrivere la sceneggiatura insieme a Chris Weitz, già autore della prima bozza. Andrew Miano e Weitz produrranno il film attraverso la Depth of Field. Jack Rapke e Jackie Levine saranno invece i produttori esecutivi. CAST: Luke Evans, Tom Hanks.

Prossimamente su Disney+.