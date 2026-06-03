Apple TV ha svelato il primo e avvincente trailer ufficiale di Lucky, la nuova attesissima serie limitata che vede come protagonista assoluta la vincitrice del Golden Globe Anya Taylor-Joy. La serie unisce una narrazione dal ritmo serrato a un cast di grandissimo livello hollywoodiano.

Lucky farà il suo debutto ufficiale sulla piattaforma streaming il prossimo 15 luglio con il rilascio immediato dei primi due episodi, seguiti da un nuovo appuntamento a cadenza settimanale ogni mercoledì fino all’epilogo programmato per il 19 agosto.

Lucky: la trama e il cast stellare della nuova serie thriller con Anya Taylor-Joy

La storia è l’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo bestseller del New York Times scritto da Marissa Stapley, celebre anche per essere stato selezionato all’interno del prestigioso Reese’s Book Club. La trama segue le vicende di Lucky (interpretata da Anya Taylor-Joy), una carismatica e abile truffatrice la cui vita viene improvvisamente stravolta quando una rapina multimilionaria non va come pianificato. Braccata senza sosta sia dagli agenti dell’FBI che dai sicari di uno spietato boss della criminalità organizzata, la donna sarà costretta a darsi a una fuga disperata, lottando con ogni mezzo a sua disposizione per salvare la propria pelle e trovare una via d’uscita apparentemente impossibile.

Per non perdere gli approfondimenti e i futuri aggiornamenti su questo show, ma non solo, vi invitiamo a seguire la nostra rubrica dedicata ad Apple TV.

Ideata, scritta e prodotta dallo showrunner Jonathan Tropper, la serie vede Cassie Pappas nel ruolo di co-showrunner e vanta una prestigiosa co-produzione tra gli Apple Studios e la Hello Sunshine di Reese Witherspoon. Il cast corale della serie limitata affianca alla Taylor-Joy nomi del calibro di Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis-Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins, Jr. e William Fichtner. Alla regia dell’episodio pilota troviamo invece Jonathan van Tulleken, che figura anche tra i produttori esecutivi insieme alla stessa Anya Taylor-Joy con la sua etichetta LadyKiller.

Il titolo si aggiunge alla fortunata scuderia di successi targati Hello Sunshine per la piattaforma, che include opere molto amate dal pubblico del calibro di The Morning Show e L’ultima cosa che mi ha detto. Date anche uno sguardo al trailer della terza stagione di Silo rilasciato questa mattina.