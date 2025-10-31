The Space Cinema | Il concerto di Lucio Corsi in esclusiva il 3, 4, e 5 novembre al cinema

Dopo la presentazione alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, “La Chitarra nella Roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano”, il film concerto diretto da Tommaso Ottomano e prodotto da Sugar, arriva in esclusiva in tutti i multisala del circuito The Space Cinema il 3, 4 e 5 novembre.

La prima proiezione ufficiale si terrà sabato 2 novembre al The Space Cinema di Grosseto, la città natale dell’artista, dove Lucio Corsi saluterà il pubblico in tre appuntamenti consecutivi. I primi due spettacoli sono già sold out, mentre per il terzo, alle ore 19:00, sono disponibili gli ultimi biglietti, a questo link:

https://www.thespacecinema.it/prenotare-il biglietto/summary/1004/HO00003245/39079



Il 5 novembre, l’artista sarà invece presente al The Space Cinema Roma Moderno, anche qui per tre saluti in sala consecutivi, alle 19:30 e alle 20:30: anche qui i primi due spettacoli sono già sold out, mentre per il terzo sono disponibili gli ultimi biglietti, a questo link: https://www.thespacecinema.it/prenotare-il-biglietto/summary/1021/HO00003245/27125

Girato interamente su pellicola 16mm, La Chitarra nella Roccia racconta il concerto che Lucio Corsi ha tenuto nella suggestiva cornice dell’Abbazia di San Galgano, nel cuore della Maremma toscana. Un evento unico che unisce musica, immaginario e territorio, trasformando il live in un racconto visivo di grande potenza poetica.

Il film è una produzione Sugar, con regia di Tommaso Ottomano, produzione esecutiva Borotalco, in collaborazione con Magellano Concerti e Picicca Management, realizzato con il contributo della Regione Toscana, il sostegno della Provincia di Grosseto e il patrocinio del Comune di Chiusdino.

È possibile acquistare i posti in sala sul sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link: www.thespacecinema.it

Oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.