Sono partiti i bandi per i concorsi internazionali lungometraggi e cortometraggi del Lucca Film Festival 2026, la 21° edizione in programma dal 26 settembre al 4 ottobre a Lucca, diretta da Nicola Borrelli e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Aperti a opere in anteprima italiana, i concorsi chiudono il 15 luglio 2026, con early bird deadline al 31 gennaio 2026 per tariffe scontate. Iscrizioni su FilmFreeway: https://filmfreeway.com/LuccaFilmFest.

Premi Lucca Film Festival 2026: quanto valgono i concorsi?

Le opere selezionate sfileranno al festival e saranno giudicate da giurie professionali:

Lungometraggi Internazionali: 3.000 euro al vincitore.

Cortometraggi Internazionali: 1.000 euro al vincitore.

Una giuria stampa assegna il Premio Marcello Petrozziello al miglior lungometraggio, con menzioni speciali da giurie popolare e studentesca (scuole superiori e università). Stessa menzione per i corti dalla stampa.

Chi ha vinto i concorsi Lucca Film Festival nelle edizioni passate?

Nel 2025, per i lungometraggi (curati da Stefano Giorgi e Mattia Fiorino):

Miglior film: East of Wall di Kate Beecroft (USA).

Premio Petrozziello: Charliebird di Libby Ewing (USA).

Menzione popolare: Atropia di Hailey Gates (USA).

Menzione studentesca: In my parent’s house di Tim Ellrich (Germania).

Per i cortometraggi (Laura Da Prato e Dario Ricci):

Miglior corto: Moti di Yash Saraf (India).

Menzione speciale: Stills Moving di Kevin Tsung-Hsuan Yeh (Taiwan).

Giurie stellari in passato: per i lungi Cristi Puiu, Rutger Hauer, Philip Groening, Claudio Giovannesi, Daniele Ciprì; per i corti Michele Pellegrini, Chiara Caselli, Fabrice Du Welz, Lamberto Bava.

Regolamento completo su FilmFreeway.