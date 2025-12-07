Sono partiti i bandi per i concorsi internazionali lungometraggi e cortometraggi del Lucca Film Festival 2026, la 21° edizione in programma dal 26 settembre al 4 ottobre a Lucca, diretta da Nicola Borrelli e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
Aperti a opere in anteprima italiana, i concorsi chiudono il 15 luglio 2026, con early bird deadline al 31 gennaio 2026 per tariffe scontate. Iscrizioni su FilmFreeway: https://filmfreeway.com/LuccaFilmFest.
Premi Lucca Film Festival 2026: quanto valgono i concorsi?
Le opere selezionate sfileranno al festival e saranno giudicate da giurie professionali:
- Lungometraggi Internazionali: 3.000 euro al vincitore.
- Cortometraggi Internazionali: 1.000 euro al vincitore.
Una giuria stampa assegna il Premio Marcello Petrozziello al miglior lungometraggio, con menzioni speciali da giurie popolare e studentesca (scuole superiori e università). Stessa menzione per i corti dalla stampa.
Chi ha vinto i concorsi Lucca Film Festival nelle edizioni passate?
Nel 2025, per i lungometraggi (curati da Stefano Giorgi e Mattia Fiorino):
- Miglior film: East of Wall di Kate Beecroft (USA).
- Premio Petrozziello: Charliebird di Libby Ewing (USA).
- Menzione popolare: Atropia di Hailey Gates (USA).
- Menzione studentesca: In my parent’s house di Tim Ellrich (Germania).
Per i cortometraggi (Laura Da Prato e Dario Ricci):
- Miglior corto: Moti di Yash Saraf (India).
- Menzione speciale: Stills Moving di Kevin Tsung-Hsuan Yeh (Taiwan).
Giurie stellari in passato: per i lungi Cristi Puiu, Rutger Hauer, Philip Groening, Claudio Giovannesi, Daniele Ciprì; per i corti Michele Pellegrini, Chiara Caselli, Fabrice Du Welz, Lamberto Bava.
Regolamento completo su FilmFreeway.
Scopri di più da Universal Movies
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.