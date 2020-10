Lucca Changes: Novità importanti dai premi Lucca Comics Awards

La Pandemia da Covid-19 non ferma il Lucca Comics and Games, ed anche se questa edizione 2020 (nota come Lucca Changes) sarà molto particolare, spuntano gustase novità che faranno di certo piacere agli appassionati.

Quest’oggi la direzione di Lucca Changes ha riferito che gli amati premi Gran Guinigi saranno ora noti come Lucca Comics Awards, e saranno assegnati in diretta televisiva su Rai 4, durante la trasmissione Wonderland.

Ecco il comunicato ufficiale:

LUCCA CHANGES

Tornano i premi di Lucca Comics & Games dedicati al fumetto. Gli “oscar” italiani del fumetto saranno svelati in esclusiva su Rai 4.

Lucca, 23 ottobre 2020 – I premi Gran Guinigi si evolvono e diventano ufficialmente i “Lucca Comics Awards”, un riconoscimento alla Nona Arte, uno dei fondamenti del Festival: nel corso di Lucca Comics & Games – edizione Changes saranno premiati i migliori fumetti e giochi di quest’anno. Non mancheranno i premi agli autori e alle opere. In particolare, i Lucca Comics Awards sono riconoscimenti nati per premiare le migliori opere a fumetti pubblicate ogni anno in Italia e i loro autori, indipendentemente da nazionalità, formato editoriale e modalità di distribuzione. I vincitori dei Lucca Comics Awards 2020 saranno annunciati in esclusiva da Rai 4 sabato 31 ottobre nell’ambito di Lucca Changes. Grazie alla prestigiosa partnership con Rai, tutto il pubblico potrà godere di uno speciale “Wonderland” dedicato a questo importante avvenimento direttamente da casa.

Nove le categorie dei Lucca Comics Awards:

– Yellow Kid Fumetto dell’anno

– Yellow Kid Autorǝ dell’anno

– Yellow Kid Maestrǝ del Fumetto

– Gran Guinigi Miglior Fumetto Breve o Raccolta

– Gran Guinigi Miglior Fumetto Seriale

– Gran Guinigi Miglior disegno

– Gran Guinigi Miglior sceneggiatura

– Gran Guinigi Miglior Esordiente

– Premio Stefano Beani per un’iniziativa editoriale

In accordo ai valori di comunità e inclusione che Lucca Changes ha fatto propri fin dalla dichiarazione d’intenti dei 10+1 Dreamers, anche le categorie dei Lucca Comics Awards sono state riformulate in un linguaggio più inclusivo.La giuria dei Lucca Comics Awards 2020 è composta da:

Simone “Sio” Albrigi, autore

Chiara Codecà, membro dello staff culturale di LC&G

Marta Perego, giornalista

Josephine Yole “Fumettibrutti” Signorelli, autrice

Gianmaria Tammaro, giornalista

Lucca Comics & Games è il community event più importante d’Europa dedicato al fumetto, al gioco, al videogioco, all’animazione, alle serie TV e all’immaginario Fantasy. Nel 2020 questo festival diventa Lucca Changes, una manifestazione rinnovata nelle modalità di fruizione per consentire a tutti gli appassionati della cultura pop contemporanea di poter vivere il proprio festival nel modo più sicuro possibile e nella maniera preferita. Le attività in programma, infatti, potranno essere godute comodamente da casa online e grazie a RAI oppure in presenza nei 115 negozi specializzati, fumetterie e librerie indipendenti sparsi in tutta Italia che noi chiamiamo Campfire (i luoghi dove durante tutto l’anno coltiviamo le nostre passioni); o a Lucca, il più grande dei camp, seppur molto ridimensionato rispetto al ricordo della città durante le edizioni passate e ulteriormente ridotto alla luce del nuovo DPCM. Il sito www.luccachanges.com aggregherà tutta l’offerta digitale trasmessa attraverso le più note piattaforme di streaming e il palinsesto dei contenuti festivalieri proposti da RAI. I 115 campfire, invece, offriranno attività realizzate in collaborazione con lo staff lucchese, mentre 2 teatri, 1 cinema e 2 palazzi storici della città di Lucca costituiranno lo scenario per una trentina di eventi a numero chiuso con accesso contingentato tramite l’acquisto di biglietti singoli (un biglietto per ogni evento). Tutti gli eventi che si svolgeranno a Lucca saranno fruibili anche in streaming.

In #Community #Inclusion #Respect #Discovery #Gratitude & #SAFETY we trust.