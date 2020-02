Lucasfilm lavora ad un nuovo film Star Wars per Disney+?

Il dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker potrebbe passare per la nuova piattaforma di streaming Disney+, questo almeno in base alle ultime indiscrezioni apparse in rete.

Attraverso un aggiornamento proveniente da Deadline pare che Lucasfilm abbia affidato nelle mani di JD Dillard e Matt Owens la sceneggiatura di un nuovo Star Wars movie. La pellicola, sempre secondo indiscrezioni, potrebbe essere ambienta su Exegol, il pianeta dei Sith apprezzato proprio nell’ultimo Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

La fonte specifica che lo studios starebbe pensando di destinare la pellicola alla nuova piattaforma di streaming Disney+, e questo perchè le nuove trilogie messe in cantiere – quella di Kevin Feige e l’altra di Rian Johnson – dovrebbero essere le prime ad approdare nelle sale dopo la chiusura della saga degli Skywalker.

A tal proposito, i prossimi film Star Wars in calendario hanno già ottenuto delle date, ossia 16 dicembre 2022, dicembre 2024 e dicembre 2026.

Per Disney+, infine, la Lucasfilm ha messo in cantiere la seconda stagione di The Mandalorian, la serie spin-off di Rogue One dedicata a Cassian Andor (con Diego Luna), e quella interamente incentrata su Obi-Wan Kenobi (con Ewan McGregor).