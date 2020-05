Luca Guadagnino ad un passo dalla regia del remake di Scarface

Il regista Luca Guadagnino è ad un passo dall'ottenere la regia del nuovo remake di Scarface, progetto da tempo nella mente della Universal Pictures.

Nel tardo pomeriggio odierno Variety ha svelato l'esistenza delle trattative (già ben avviate) tra lo studios ed i regista italiano. Mancano al momento altri dettagli, ma nel caso la notizia fosse confermata, per Guadagnino si tratterebbe di un ruolo ottenuto "a spese" del collega Antoine Fuqua, precedentemente in lizza.

Il film targato Universal sarà realizzato su una sceneggiatura firmata da Joel ed Ethan Coen, con precedenti versioni scritte da Gareth Dunnet-Alcocer, Jonathan Herman e Paul Attanasio.

L'originale Scarface uscì al cinema nel 1932, il film era diretto da Howard Hawks e raccontava l’ascesa al potere di un immigrato irlandese che diventava un gangster nella Chicago degli anni venti. Nel 1983 la pellicola venne rifatta da Brian De Palma su una sceneggiatura di Oliver Stone, con Al Pacino come protagonista: in quel caso il protagonista era un rifugiato cubano che diventava un gangster nella Miami degli anni ottanta. La nuova versione dovrebbe essere ambientata ai giorni nostri, ed ambientaat a Los Angeles; non è noto se Diego Luna risulta ancora collegato al ruolo da protagonista.

Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.