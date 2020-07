Luca Guadagnino e Seth Rogen insieme per un adattamento cinematografico

Luca Guadagnino (Suspiria, Call me by your name) collaborerà con Seth Rogen ed Evan Goldberg per un film ispirato al documentario Scotty And The Secret History Of Hollywood.

Secondo Deadline, Guadagnino si occuperà della regia mentre Seth Rogen e Evan Goldberg si occuperanno di scrivere la sceneggiatura del progetto.

Il film è incentrato sulla figura di Scotty Bowers, "un veterano della Seconda Guerra Mondiale che lottò anche nella Battaglia di Iwo Jima, e divenne poi un leggendario truffatore, noto per il suo talento nell'organizzare appuntamenti per le star di Hollywood omosessuali, occupazione che portò avanti dal 1940 al 1980 da una stazione di servizio proprio in quel di Hollywood".

Il documentario è basato sul libro scritto dallo stesso Scotty Bowers intitolato Full Service: My adventures in Hollywood and the secret sex lives of the stars e racconta proprio di come Scotty sia riuscito nella sua impresa di diventare l'agenda di incontri dello star system, partendo da una stazione di benzina.

Luca Guadagnino sempre più impegnato ad Hollywood. Tra i suoi vari progetti c'è la sua nuova serie HBO We are who we are (qui i dettagli), si occuperà dell'adattamento de Il Signore delle Mosche e anche del remake di Scarface.