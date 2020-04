Luca Guadagnino riconferma il cast di Chiamami col tuo Nome per il sequel

Il cast di Chiamami col tuo Nome tornerà in blocco anche per il sequel attualmente in via di sviluppo, a confermarlo Luca Guadagnino.

Il regista ha parlato brevemente del sequel di Chiamami col tuo Nome durante un'intervista rilasciata a Repubblica. Timothée Chalamet e Armie Hammer, oltre ad altri interpreti del primo capitolo della storia di Elio e Oliver, quindi torneranno per il sequel.

Ovviamente è stato un grande piacere lavorare con Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Esther Garrel e gli altri attori. Saranno tutti nel nuovo film.

Al momento la produzione è ferma a causa dell'insorgere dell'emergenza da Coronavirus, ciononostante il regista lavora attivamente alla storia da portare al cinema, e quindi da affidare nelle mani del giusto sceneggiatore.

CHIAMAMI COL TUO NOME 2

PRODUZIONE : Il film sarà diretto da Luca Guadagnino. Va ricordato che Chiamami col tuo Nome è stato adattato dal romanzo omonimo firmato da André Aciman. Ha conquistato quattro nomination agli Oscar, vincendo la statuetta per la Miglior Sceneggiatura Non Originale, firmata da James Ivory.

: Il film sarà diretto da Luca Guadagnino. Va ricordato che Chiamami col tuo Nome è stato adattato dal romanzo omonimo firmato da André Aciman. Ha conquistato quattro nomination agli Oscar, vincendo la statuetta per la Miglior Sceneggiatura Non Originale, firmata da James Ivory. CAST : Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel.

