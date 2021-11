Love Hard è il nuovo film di natale disponibile su Netflix, diretto da Hernán Jiménez, con un cast formato da Nina Dobrev e Jimmy O. Yang. Questa è la recensione.

Natalie (Nina Dobrev) è una giovane e bella ragazza che lavora come blogger per una rivista online, la sua rubrica è incentrata sui suoi appuntamenti falliti. Grazie ad una delle tante chat per incontri, la ragazza inizia a chattare con un ragazzo apparentemente perfetto sia nell’aspetto che nelle parole, motivo che la spinge a volare da Los Angeles a una piccola cittadina East Coast per fare una sorpresa al suo lui e scrivere un articolo finalmente felice. Ma non tutto è come sembra e, una volta giunta a casa del suo principe azzurro, iniziano una serie di malintesi e fraintendimenti che la porteranno a rivalutare se stessa nel profondo.

IL FILM (COMMENTO A REGIA E CAST)

Love Hard si presenta in tutto e per tutto come la classica commedia natalizia, dove ambientazioni e colori ricalcano un genere che di questi tempi fa tanto glamour. Le tematiche affrontate sono prese in chiave ironica, ed il regista, a tal proposito, punta molto sulle nuove tecnologie e sulla volontà odierna delle persone di voler apparire sul web nella migliore versione possibile. La regia di Hernàn Jiménez riesce in modo semplice e lineare a fondere argomenti elementari ad altri più profondi. Egli sfrutta una sceneggiatura che alterna momenti ironici – e a tratti estremanente divertenti – ad altri in cui la narrazione intercorre su binari più profondi capaci di spingere lo spettatore verso la riflessione, e questo grazie anche all’utilizzo di citazioni filmiche famose.

La protagonista, qui interpretata dalla splendida Nina Dobrev, che tanto inneggia alla trasparenza si rivela lei stessa una bugiarda, mente per piacere e ricalca da offline ciò che condanna online. Dinamiche che tralasciando la cornice natalizia si rivelano essere estremamente attuali. Il cast di Love Hard, impreziosito dalla presenza di attori famosi per il loro contributo in serie tv apprezzate dal pubblico giovane, si rivela comunicativo, e capace di trasmettere emozioni, dalle più semplici alle più intime e profonde.

CONCLUSIONE

A nostro avviso, Love hard rientra perfettamente nel filone cinematografico delle commedie natalizie a sfondo romantico, pertanto può essere visto anche solo per entrare nel mood natalizio. Il film è attualmente presente nel catalogo di Netflix.

