Da tempo Netflix si è aperta alla produzione di lavori audiovisivi originali, incuriositi abbiamo visto il nuovo teendrama "Love 101", la prima teen serie proveniente dalla Turchia.

Negli ultimi anni l’industria televisiva turca si è distinta per le sue serie televisive, in particolar modo telenovela con attori dal fascino esotico, protagonisti di storie d'amore e differenze di classe (il classico tema del ricco che si innamora del povero). "Love 101" ben si inserisce nella lista dei teendrama già presenti sulla piattaforma Netflix.

La prima stagione conta 8 episodi ambientati nella Instabul degli anni '90, al centro delle vicende un gruppo di liceali - i peggiori - destinato alla definitiva espulsione, ma che si ritroverà a cogliere un'imprevista seconda possibilità di riscatto. Riusciranno i ragazzi a coglierla, o ormai il loro destino è già stato scritto?

La narrazione di "Love 101" inizia con degli interrogativi che la Isik adulta (Bade İşçil) pone ai suoi compagni, ricordando come siano sempre stati fuori dal sistema che la società richiedeva ("noi eravamo fuori, eravamo dei ribelli arrabbiati"). Non sono mai stati dei ragazzi ordinari: Eda (Alina Boz) è sempre stata la bella studentessa ribelle e manipolatrice, Kerem (Kubilay Aka) il ragazzo sportivo dall'indole violenta, Sinan (Mert Yazıcıoğlu) il cinico che allontana tutti con la sua oratoria, Osman (Selahattin Paşalı) il giovane affarista che fa da collante nel gruppo. Il loro destino sembra ormai esser segnato, solo l'intervento della professoressa Burcu (Pinar Deniz) li farà sperare in una seconda occasione minacciata dal trasferimento dell'insegnante. I ragazzi devono trovare un modo per non farla partire e, con la complicità della studentessa modello Isik (Ipek Filiz Yazici), tentano l'impossibile: far innamorare la donna dell'affascinante e tenebroso allenatore di basket Kemal (Kaan Urgancioglu). Nel corso della loro impresa impareranno a conoscere le loro fragilità e il significato stesso dell'amore, trovandosi ad armeggiare con un sentimento che non può essere costruito a tavolino.

Uno spettatore addicted seriale in "Love 101" riconoscerà gli archetipi di un classico teendrama, in cui i protagonisti sono adolescenti in bilico tra quello che gli altri pensano su di loro e quello che vogliono realmente essere. Grazie alla produzione Netflix firmata da Ahmet Katiksiz esploriamo un ambiente narrativo a cavallo tra la cultura occidentale di cui siamo spettatori abituali e la cultura orientale che presenta diverse tipicità. Purtroppo la sceneggiatura presenta il difetto di "bruciarsi" sin da subito inneschi narrativi lasciando così scoperto l'arco narrativo nel corso degli episodi.

Tuttavia "Love 101" ci dimostra che l'adolescenza è come un (super) potere da conservare gelosamente, senza aver l'eccessiva fretta di diventare adulti perché neanche in quella fase si può avere le idee più chiare.

⭐⭐⭐