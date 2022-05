Universal Pictures sta trattando con Louis Leterrier per quanto riguarda la regia di Fast and Furious 10, o come noto negli Usa “Fast X“.

Secondo il The Hollywood Reporter, infatti, lo studios avrebbe scelto Louis Leterrier come sostituto ideale di Justin Lin, il regista che ha abbandonato la regia solo qualche giorno a causa di alcune divergenze creative con la produzione. La fonte ha specificato che le trattative con il regista di film quali Transporter e Now You See Me sono attualmente in corso, e che il risultato finale dovrebbe essere positivo.

Ricordiamo, a tal proposito, che le riprese di Fast and Furious 10 sono state interrotte subito dopo l’addio del regista Justin Lin, ed erano partite da qualche settimana.

FAST AND FURIOUS 10 – FAST X

PRODUZIONE: In cabina di produzione Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent. CAST: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Charlize Theron, Helen Mirren, Brie Larson. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 19 maggio 2023.