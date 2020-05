Louis Leterrier in trattativa per la regia di Bright 2

Netflix ha avviato le trattative per portare il regista Louis Leterrier a bordo del sequel di Bright, successo fantasy del 2017.

Il The Hollywood Reporter ha confermato la trattativa, rivelando però che David Ayer (regista del primo capitolo) rimarrà coinvolto come produttore e co-sceneggiatore, insieme a Evan Spiliotopoulos e TS Nowlin. Non si esclude una completa riscrittura firmata dallo stesso Leterrier.

Louis Leterrier di recente ha diretto per Netflix la prima stagione di The Dark Crystal: Age of Resistance, ma anche live-action del calibro di The Incredible Hulk e Scontro tra Titani.

Non c'è una conferma, ma è praticamente scontato il ritorno dei protagonisti del primo Bright, ovvero Will Smith e Joel Edgerton.

BRIGHT 2

PRODUZIONE : La sceneggiatura è stata co-scritta da Evan Spiliotopoulos, TS Nowlin e David Ayer. In cabina di produzione David Ayer, Eric Newman e Bryan Unkeless, con Netflix in co-produzione. Non c'è al momento un regista.

: La sceneggiatura è stata co-scritta da Evan Spiliotopoulos, TS Nowlin e David Ayer. In cabina di produzione David Ayer, Eric Newman e Bryan Unkeless, con Netflix in co-produzione. Non c'è al momento un regista. CAST : Will Smith, Joel Edgerton.

: Will Smith, Joel Edgerton. TRAMA PRIMO CAPITOLO : Ambientato in un presente alternativo in cui umani, orchi, elfi e fate convivono dall’inizio dei tempi, il thriller d’azione di David Ayer (Suicide Squad) segue le vicende di due poliziotti unici nel loro genere. Ward, un uomo (Will Smith), e Jakoby, un orco (Joel Edgerton), si imbarcano in un pattugliamento notturno che cambierà il futuro del mondo così come lo conoscevano. Lottando contro le proprie differenze e i terribili attacchi dei loro nemici, i due poliziotti dovranno lavorare insieme per proteggere una giovane elfa e una preziosa reliquia che, se cadesse nelle mani sbagliate, potrebbe distruggere ogni cosa.

: Ambientato in un presente alternativo in cui umani, orchi, elfi e fate convivono dall’inizio dei tempi, il thriller d’azione di David Ayer (Suicide Squad) segue le vicende di due poliziotti unici nel loro genere. Ward, un uomo (Will Smith), e Jakoby, un orco (Joel Edgerton), si imbarcano in un pattugliamento notturno che cambierà il futuro del mondo così come lo conoscevano. Lottando contro le proprie differenze e i terribili attacchi dei loro nemici, i due poliziotti dovranno lavorare insieme per proteggere una giovane elfa e una preziosa reliquia che, se cadesse nelle mani sbagliate, potrebbe distruggere ogni cosa. IN TV: Prossimamente su Netflix.