Glen Powell si prepara a vestire i panni di Lou Gehrig, uno dei più grandi e commoventi miti della storia dello sport americano.

L’attore texano sarà infatti il protagonista del nuovo biopic di Universal Pictures incentrato sulla vita di Lou Gehrig, leggendario prima base dei New York Yankees costretto a un addio prematuro al campo da gioco a causa della SLA. La pellicola segna una nuova, attesissima reunion con il regista Richard Linklater, che torna a dirigere Powell dopo il successo di Hit Man e della commedia sportiva Tutti vogliono qualcosa. La notizia è stata confermata da the Hollywood Reporter.

La sceneggiatura del progetto porta la firma di Simon Rich, mentre tra i produttori figurano nomi di punta del panorama hollywoodiano come Lorne Michaels per Broadway Video e lo stesso Powell insieme a Dan Cohen per Barnstorm.

La storia del mito degli Yankees tra cinema e grande sport

Soprannominato “The Iron Horse” per la sua incredibile costanza e la dote innata di non saltare mai una partita, Lou Gehrig è stato una figura monumentale del baseball mondiale. Entrato nel mito come perno della celebre formazione degli Yankees del 1927 – la “Murderers’ Row” al fianco di Babe Ruth –, la sua vita fu tragicamente spezzata nel 1941 a soli 37 anni. La sua storia fu già consegnata all’immaginario cinematografico nel 1942 con il capolavoro premio Oscar L’idolo delle folle (The Pride of the Yankees), in cui Gehrig fu immortalato da Gary Cooper.

Per Glen Powell si tratta di una prova d’attore intensa e drammatica che arricchisce un momento d’oro della sua carriera, che lo vedrà prossimamente sul grande schermo anche nella commedia The Comeback King di Judd Apatow e nello sci-fi The Great Beyond diretto da J.J. Abrams.