Alexandra Shipp e Brenton Thwaites (in foto) saranno i protagonisti di Lost Planet, un horror sci-fi prossimo per una presentazione all’American Film Market.

Prodotto dalla K5 International di Daniel Baur, il film Lost Planet (da non confondere con la famosa saga videoludica) sarà ambientato in un futuro prossimo, dove un’importante azienda aerospaziale ha fondato colonie su vari pianeti. Quando una colonia improvvisamente scompare, due astronauti, Ally Gage (Alexandra Shipp) e Cal Bowman (Brenton Thwaites), vengono inviati a indagare. Al loro arrivo, però, non c’è traccia di nessuno.

Il film è attualmente in piena fase di pre-produzione, e vedrà la regia dall’esordiente Darius Dawson, da una sceneggiatura di Brendan Bigelow. I produttori sono John Sacchi e Matthew Groesch di 5 More Minutes Productions (One of Us Is Lying), insieme ad Adam Haiken, Roy Scott McFarland, Colin Bates e Marc Danon. Daniel Baur e Oda Schaefer sono i produttori esecutivi per conto di K5 International.

Deadline ha riferito che il film Lost Planet sarà presentato all’American Film Market in cerca di uno studios interessato.