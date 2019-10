Questa mattina, per la rubrica Sci-fi World, vi presentiamo un prodotto indie molto interessante dal titolo The Fare.

The Fare è un film i cui protagonisti principali sono un tassista ed una occasionale cliente le cui vite saranno sconvolte da alcuni accadimenti particolari.

Il film è stato diretto da D.C. Hamilton e scritto da Brinna Kelly. Nel cast Gino Anthony Pesi, Brinna Kelly, Jason Stuart.

La trama segue Harry, un tassista annoiato dalla vita, che durante il suo lavoro fa salire a bordo Penny. La graziosa passeggera diventerà persto oggetto delle attenzioni di Harry. Durante il viaggio però Penny scomparirà misteriosamente dal sedile posteriore del taxi in cui era seduta. Harry, dopo alcuni momenti di stupore e smarrimento, resetterà il suo contatore, purtroppo questo gesto lo proietterà di poco indietro nel tempo, sino al momento in cui Penny è salita a bordo del Taxi. Sarà l'inizio di un loop temporale che coinvolgerà sia Harry che la passeggera.

The Fare sarà proiettato a breve in pochi teatri selezionati USA e sarà distribuito da Epic Pictures e DREAD il prossimo 19 novembre in Blu-Ray e VOD.