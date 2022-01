Il nuovo look di Valchiria in una foto dal set di Thor: Love and Thunder

La post-produzione di Thor: Love and Thunder è in pieno svolgimento, ma a fare notizia sono come al solito le classiche foto provenienti dal set.

Il nuovo scatto approdato in rete mostra l’attrice Tessa Thompson con indosso il nuovo costume del suo personaggio “Valchiria“. Curiosamente, il new look del personaggio sembra confermare l’autenticità del poster leak approdato in rete qualche tempo prima… autenticità sconfessata a suo tempo dallo stesso regista Taika Waititi. Trovate in fondo alla pagina, sia il tweet con il look di Valchiria che il poster di cui sopra.

Ricordiamo che Thor: Love and Thunder sarà al cinema dal 6 luglio 2022.

THOR: LOVE AND THUNDER

PRODUZIONE: Il film sarà scritto e diretto da Taika Waititi. Le riprese gioveranno della avveneristica tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. CAST: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jeff Goldblum, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Matt Damon, Sam Neill, Russell Crowe, Dave Bautista, Karen Gillan, e Pom Klementieff. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 6 luglio 2022.

TRAMA: Il film sarà ispirato alla raccolta di fumetti Mighty Thor, dove è Jane Foster a brandire il Mjolnir, divenendo una versione femminile di Thor.