Così come accaduto per The Falcon and the Winter Soldier, anche per Hawkeye questa sera c'è da dare uno sguardo ai look preliminari scelti per i protagonisti.

I concept art ufficiali sono stati mostrati questa notte attraverso il documentario andato in onda su Disney+ dal titolo Expanding the Universe. Nel particolare i concept riguardano Occhio di Falco (Jeremy Renner) e Kate Bishop (personaggio ancora in fase di casting).

A questo indirizzo trovate i concept relativi a The Falcon and the Winter Soldier, la serie Marvel già in fase di produzione.

Hawkeye

La serie tv avrà come showrunner e sceneggiatore Jonathan Igla. Lo sviluppo sarà a cura di Marvel Studios, sotto la produzione diretta di Kevin Feige.

Nel cast Jeremy Renner.

La serie tv approderà su Disney+ a partire dall’autunno del 2021.