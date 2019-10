La premiere mondiale di 1917, il nuovo film diretto da Sam Mendes, sarà organizzata a Londra il 4 dicembre, la conferma attraverso un comunicato ufficiale.

Di seguito vi proponiamo la versione integrale del comunicato ufficiale appena diramato da Film and TV Charity, Entertainment One (eOne), Amblin Partners, Neal Street Productions e New Republic.

Film and TV Charity annuncia la Royal Film Performance™ di 1917 di Sam Mendes

Film and TV Charity, Entertainment One (eOne), Amblin Partners, Neal Street Productions e New Republic sono felici di annunciare la Royal Film Performance™ di 1917, diretto da Sam Mendes e scritto da Mendes e Krysty Wilson-Cairns. L’evento, che sarà la premiere mondiale del film, si svolgerà a Londra il 4 Dicembre.

Al culmine della Prima Guerra Mondiale, a due giovani soldati inglesi, Schofield (George MacKay da Captain Fantastic) e Blake (Dean-Charles Chapman da Game of Thrones) viene affidata una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, dovranno attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che bloccherà un attacco mortale contro centinaia di soldati - tra cui il fratello di Blake. In 1917 recitano anche Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq, Colin Firth e Benedict Cumberbatch.

La Premiere mondiale di 1917 sarà la 71a Royal Film Performance™ ospitata dall’organizzazione benefica nei suoi oltre 100 anni di attività. Sarà inoltre la seconda volta che l’organizzazione lavora con Sam Mendes. Nel 2015 la Royal Film Performance™ aveva già ospitato la premiere di Spectre.

The Royal Film Performance™ è il più importante fundraiser per Film and TV Charity, un’organizzazione che supporta diecimila persone che lavorano dietro le quinte nell’industria televisiva e cinematografica più importante del Regno Unito.

Sam Mendes, regista, produttore e co-autore di 1917:

"Sono molto contento che la premiere mondiale di 1917 si svolgerà a Londra, la mia città natale, per aiutare Film and TV Charity. Non avrei mai potuto realizzare il film senza le capacità e la dedizione di tutti i talentuosi artigiani che lavorano nell’industria inglese. Sono proprio loro le persone che Film and TV Charity si impegna a sostenere ogni giorno. Il film è un progetto estremamente personale per me, ed è un onore essere stato scelto come 71a Royal Film Performance.”

Alex Pumfrey, CEO di The Film and TV Charity:

“È fantastico che Sam Mendes, Entertainment One e Amblin Partners abbiano deciso di usare la premiere di 1917 per aiutarci a valorizzare questa straordinaria industria. Si tratta infatti di un film completamente girato nel Regno Unito impiegando centinaia di lavoratori altamente qualificati in diversi campi. “Esistiamo per offrire supporto alle vite e alle carriere di chiunque lavori dietro le quinte nel mondo del cinema e della televisione nel Regno Unito. Senza di loro non potremo mai raccontare storie come 1917. Quando scorrono i titoli di coda e tutti tornano a casa, noi siamo lì, 24/7, per aiutare le persone a superare gli ostacoli e a realizzare a pieno il loro potenziale. “I fondi raccolti alla Royal Film Performance quest’anno ci permetteranno di sviluppare programmi che miglioreranno il servizio di supporto psicologico, attualmente disponibile per le persone all’interno di questo settore e di sviluppare nuovi servizi come Support Line. Siamo infinitamente grati a Entertainment One e a Sam Mendes per il loro sostegno.”

Kezia Williams, Managing Director di Entertainment One UK:

“Siamo felici che 1917 debutterà alla 71a Royal Film Performance e siamo molto eccitati all’idea di ospitare la premiere mondiale a Londra. È un onore avere l’opportunità di sostenere Film and TV Charity con la loro prima Royal Film Performance in quattro anni, e siamo lieti di aggiungere 1917 alla loro lunga lista di straordinari film.”

Jeff Small, CEO di Amblin Partners:

“Siamo onorati di supportare Film and TV Charity ed essere partner insieme ad Entertainment One per presentare 1917 come 71a Royal Film Performance. Amblin Partners ha una lunga storia nella produzione cinematografica e televisiva nel Regno Unito. L’evento non solo sarà una vetrina per la visione della spettacolare idea di Sam, ma anche per la dedizione di centinaia di lavoratori altamente qualificati nel Regno Unito. Il loro impegno garantisce che la narrazione di questa portata arrivi sul grande schermo, per milioni di spettatori in tutto il mondo.”

Film and TV Charity è stata fondata nel 1924 come organizzazione benefica, sei anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Durante quasi un secolo, l’organizzazione ha assistito a tantissimi cambiamenti all’interno dell’industria cinematografica e continua a fornire il supporto finanziario ed emotivo per la vita dietro le quinte. All’inizio dell’anno, Film and TV Charity ha lanciato una ricerca per accertare il vero stato della salute mentale dei lavoratori del settore. Inoltre, sta collaborando con l’industria per rendere il business cinematografico e televisivo nel Regno Unito un leader mondiale nel benessere dei propri lavoratori.

1917 arriverà al cinema il 25 Dicembre negli Stati Uniti distribuito da Universal Pictures, e continuerà nel resto del mondo a Gennaio. Il film uscirà nel Regno Unito e in Irlanda il 10 Gennaio 2020. Successivamente, Entertainment One, Universal Pictures e Amblin Partners distribuiranno il film in tutto il mondo.

I biglietti per la Royal Film Performance™ saranno in vendita dall’inizio di Novembre e sarà possibile acquistarli su www.filmtvcharity.org.uk

1917

1917 è diretto da Sam Mendes, che ha scritto la sceneggiatura con Krysty Wilson-Cairns (Penny Dreadful di Showtime).

Nel castspazio per George Mackay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq, e con Colin Firth e Benedict Cumberbatch.

Il film è prodotto da Mendes e Pippa Harris (Revolutionary Road, AwayWe Go) per le loro produzioni Neal Street, Jayne-Ann Tenggren (produttore associato, Spectre), Callum McDougall (produttore esecutivo, Mary Poppins Returns, Skyfall) e Brian Oliver (Rocketman, Black Swan).

Sinossi. Beauty, porta al cinema la sua singolare visione dell’anno cruciale della prima guerra mondiale, il 1917. Al culmine della prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay di Captain Fantastic) e Blake (Dean-Charles Chapman di Game of Thrones) ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

La distribuzione italiana è fissata per il 23 gennaio 2020.