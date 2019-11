Le riprese di The Falcon and the Winter Soldier proseguono senza sosta, ed oggi diamo uno sguardo a quello che sembra il logo di U.S. Agent.

L’immagine è stata raccolta via social dal sito MCU Direct, e mostra quella che potrebbe essere una presentazione in pompa magna di U.S. Agent (Wyatt Russell), o meglio “l’eroe” che dovrà prendere le redini di Captain America per il governo americano.

A new #TheFalconAndTheWinterSoldier set photo has seemingly revealed the propaganda symbol of the U.S. Agent!



(Photo via Reddit user Chromereloaded) pic.twitter.com/k4nyJtvE7X — MCU Direct (@MCU_Direct) November 22, 2019

The Falcon and The Winter Soldier

Le riprese sono partite all’inizio di novembre.

La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Nel cast Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell.

La serie arriverà su Disney+ dall’autunno del 2020.