Svelato il logo-titolo della nuova serie Gotham Knights

Come oramai noto da settimane, la serie tv Gotham Knights è stata ufficializzata da The Cw, e pertanto ora partirà la produzione dei restanti episodi della prima stagione.

Se per celebrare la conclusione delle riprese dell’episodio pilota sono stati pubblicati alcune immagini esclusive dal set (le trovate qui), quest’oggi è stato diffuso in rete (via social) quello che sarà il logo-titolo della serie tv. Da notare come i caratteri e la grafica scelti dalla produzione siano completamente differenti da quelli del titolo videoludico attualmente ancora in procinto di finire sul mercato.

GOTHAM KNIGHTS

PRODUZIONE: La nuova serie DC ha ottenuto finalmente il via libera per la realizzazione dell’episodio pilota, il quale verrà scritto da Chad Fiveash e James Stoteraux (Batwoman, Gotham), in collaborazione con Natalie Abrams (Batwoman), tra i produttori spiccano i nomi di tra i produttori ci saranno Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden. CAST: Fallon Smythe, Tyler DiChiara, Olivia Rose Keegan, Navia Robinson, Oscar Morgan, Misha Collins. USCITA: Nel corso del 2023 su The CW.

Al centro della trama del videogame targato Warner Bros. Interactive, ed ovviamente ispirato ai fumetti DC Comics, le conseguenze su Gotham City dopo la morte di Bruce Wayne, evento drammatico che spinge il figlio adottivo ribelle del miliardario a stringere un’improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman, accusati di aver ucciso l’eroe. Il gruppo di emarginati rinnegati, diventati i criminali più ricercati della città, dovranno lottare per dimostrare la propria innocenza.