La Warner Bros ha avviato la campagna promozionale legata a The Conjuring 3, prossimo capitolo della celebre saga horror.

Col titolo ufficiale, che sarà in originale The Conjuring: The Devil Made Me Do It, lo studios ha annunciato che la pellicola approderà nelle sale americane a partire dal 11 settembre 2020. La divisione nazionale, inoltre, svelando il logo-titolo italiano, ha annunciato anche la versione italiana del titolo - The Conjuring: per Ordine del Diavolo - rimanendo però abbastanza vaga sulla release, la quale recita semplicemente "al cinema dal 2020".

The Conjuring: per Ordine del Diavolo

The Conjuring 3 sarà scritto da David Leslie Johnson. In cabina di regia spazio per Michael Chaves. La produzione sarà di James Wan e Peter Safran.

CAST: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard.

TRAMA: The Conjuring: per ordine del Diavolo è un horror tratto da una storia realmente accaduta, che a suo tempo scioccò persino Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi paranormali affrontati dalla coppia, iniziò con una lotta per l'anima di un giovane ragazzo, e li portò ben oltre dove erano mai stati. Un caso che fece storia, soprattutto in tribunale, quando un uomo accusato di omicidio, tentò di impugnare la sua possessione demoniaca come difesa.

AL CINEMA: Il film arriverà nelle sale Usa dall’11 settembre 2020.