Locked | Nuovo trailer dal thriller con Bill Skarsgård

Eagle Pictures ha svelato il nuovo trailer di Locked – In Trappola, il thriller prodotto da Sam Raimi, con protagonista Bill Skarsgård.

Pensato come una sorta di remake made in USA del thriller argentino del 2019 dal titolo “4×4“, successivamente adattato in Brasile nel 2022 con “A Jaula“, il film mette al centro dell’azione un piccolo ladro di auto alle prese con un misterioso giustiziere con metodi non proprio eroici. L’intera pellicola è ambientata all’interno di un auto infernale, con il protagonista impegnato a salvarsi la vita da quella che sembra una punizione sadica.

Locked è stato prodotto, come anticipato, da Sam Raimi, diretto da David Yarovesky, già regista dell’ottimo film horror L’angelo della Morte – Brightburn. Il duo protagonista del cast è formato da Bill Skarsgård e Anthony Hopkins.

La trama di Locked – In Trappola recita “Eddie è un piccolo criminale di città, abituato a colpire in fretta e sparire nel nulla. Ma stavolta sbaglia bersaglio. Quando forza un SUV apparentemente abbandonato, si ritrova intrappolato in un incubo tecnologico: porte che non si aprono, vetri blindati, nessuna via di uscita. È solo l’inizio. Dietro tutto questo c’è William, un uomo che non crede nella giustizia delle leggi, ma in quella spietata e personale che si esercita nell’ombra. Intrappolato nel veicolo, Eddie dovrà lottare contro il tempo, contro i propri demoni, e contro un nemico che conosce ogni sua mossa. Un thriller ad alta tensione, claustrofobico e adrenalinico, dove ogni secondo conta e la redenzione non è contemplata.

Il film è arrivato nelle sale USA il 21 marzo 2025, mentre sarà Eagle Pictures ad occuparsi della distribuzione italiana, che avverrà il 20 agosto 2025.