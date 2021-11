Netflix ha diffuso nei giorni scorsi la seconda stagione di Locke and Key, la serie Supernatural-Horror basata sull’omonimo fumetto di Joe Hill. Questa la recensione.

Come si è potuto vedere nei momenti finali della prima stagione di Locke and Key (qui la recensione), il demone Dodge (Laysla De Oliveira) non è stato battuto. In realtà si cela sotto le mentite spoglie di Gabe (Griffin Gluck). I fratelli Locke dovranno quindi tornare ad affrontare le terribili macchinazioni messe in atto da Dodge per poter porre fine alla presenza dei demoni sulla terra. Riusciranno Tyler (Connor Jessup), Kinsey (Emilia Jones) e Bode (Jackson Robert Scott) a trionfare, magari scovando qualche nuova chiave nella casa degli avi?

REGIA E SCENEGGIATURA

Fedele al fumetto, ma con un taglio più adolescenziale, Locke and Key riesce, in questa seconda stagione, a rinnovare l’interesse riscosso in precedenza, soprattutto nel pubblico più giovane. Anche quest’anno sono dieci gli episodi a scandire le avventure dei Locke. Tre i registi che si alternano dietro la macchina da presa. Ognuno di loro ha uno stile ed un taglio differente ma gli episodi sono ottimamente coesi fra loro senza dare mai l’impressione che vi sia una mano differente a dirigerli. Le regole della casa restano le stesse, con gli adulti incapaci di ricordare la magia e gli adolescenti sempre più rapiti dalle magiche chiavi che li richiamano dagli angoli più nascosti della dimora dei Locke.

Divertente e coinvolgente, Locke and Key cerca di accontentare un po’ tutti i palati. Ha, però, il neo di volersi rivolgersi ad un target variegato, perdendo così quel lato dark che caratterizza con tratti più marcati il fumetto da cui trae origine. Ciononostante, raggiunge appieno l’obiettivo di incuriosire lo spettatore anche se con un avvio non proprio entusiasmante. Attraverso il dipanarsi delle varie sottotrame, inoltre, si viene sempre più presi dagli eventi e la serie scorre via velocemente con la brama di accedere, quanto prima, all’episodio successivo.

Se proprio dobbiamo muovere una critica alla nuova stagione di Locke and Key è l’aver dato origine a tante nuove situazioni, dando così l’impressione di chiuderne alcune un po’ troppo velocemente con il risultato di lasciare nello spettatore un piccolo senso di vuoto.

CAST E VARIE

Buona la prova fornita dagli attori che ricoprono i vari ruoli. Al cast della prima stagione si aggiungono nuovi nomi e personaggi, come un irriconoscibile Kevin Durand nel ruolo del Capitano Gideon e Brendan Hines, famoso per il ruolo di Eli Loker in Lie to Me, qui ad interpretare il professor Josh Bennett. Hallea Jones (Eden) ha, invece, in questa stagione una maggiore visibilità dando prova di meritare il maggior spazio concessole e portando sullo schermo un personaggio veramente interessante.

Belle le inquadrature ed i piani sequenza, qualche cosa da rivedere, invece, col CGI che comunque risulta ben integrato.

Locke and Key è stata già rinnovata per una terza stagione e sono già tante le anticipazioni che si possono leggere in rete. Vi consigliamo però di non rovinarvi la sorpresa, soprattutto se siete digiuni del fumetto, in modo da potervi godere le nuove avventure che i Locke vivranno in futuro.