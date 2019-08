Il regista Noah Hawley ha rivelato che il suo script dedicato a Doctor Doom è terminato e pronto per essere utilizzato.

Intervistato recentemente da Deadline, il regista Noah Hawley ha rivelato di aver terminato da un bel pezzo lo script del suo film dedicato alla figura del villain dell'universo Marvel Comics, Doctor Doom.

Nel fare questa rivelazione, il regista ha però lasciato intendere che il suo film potrebbe non vedere mai la luce verde, ed in special modo ora che la Fox è stata acquistata dalla Disney, e che lo sviluppo dei prodotti Marvel è nelle saldi mani di Kevin Feige, CEO di Marvel Studios.

Beh, in effetti il film di Noah Hawley è stato messo in produzione dalla Fox nel 2017, e solo successivamente lo studios acquisito da Disney. Tra le altre cose, i Marvel Studios hanno già presentato la lista dei film della prossima Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, senza fare nessun riferimento a Doctor Doom. Volendo essere speranzosi, un reboot del franchise I Fantastici 4 è stato annunciato, ma solo a partire dalla successiva Fase 5, ma anche in questo caso il riferimento al film da solista di Doctor Doom è praticamente inesistente.

Arriverà mai al cinema questa sceneggiatura di Noah Hawley?