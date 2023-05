La versione live action di Dragon Trainer ha trovato i suoi protagonisti

Universal Pictures ha annunciato la realizzazione di una versione live action del celebre franchise animato Dragon Trainer, svelando questa sera i nomi dei suoi due interpreti principali.

Il film sarà scritto e diretto da Dean DeBlois (regista dei film in versione animata), qui al suo esordio in live action, con Marc Platt e Adam Siegel in cabina di produzione. Come anticipato, i due attori che daranno volto a Hiccup e Astrid sono stati scelti dallo studios, ed avranno i volti di Mason Thames (The Black Phone) e Nico Parker (The Last of US). La release scelta è il 14 marzo 2025, con riprese pensate per questa estate.

Chiaramente alla base della sceneggiatura del film ci saranno i racconti firmati dalla scrittrice Cressida Cowell attaverso la catena di romanzi nota come “How to Train Your Dragon“. Al centro della trama l’amicizia speciale tra un giovane – poco eroico -ragazzo vichingo di nome Hiccup e Sdentato, un drago ferito che lui stesso cura, avviando il suo popolo verso una riappacificazione tra il popolo degli umani e quello dei draghi, da sempre in guerra.

Nei film animati i doppiaggi dei due protagonisti sono stati firmati da Jay Baruchel (Hiccup) e America Ferrera (Astrid).