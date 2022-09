Lionsgate punta su un remake del cult horror The Strangers

La Lionsgate ha annunciato la realizzazione del remake di The Strangers, cult horror del 2008 diretto da Bryan Bertino.

Il film sarà diretto da Renny Harlin (Cliffhanger) su una sceneggiatura firmata da R. Cohen e Alan Freedland (The Freak Brothers), e vedrà tra i protagonisti Madelaine Petsch (Riverdale), Froy Gutierrez (Cruel Summer) e Gabriel Basso (Elegia Americana). Secondo le informazioni offerte da Deadline si tratterà di un primo capitolo di una trilogia.

La trama del nuovo The Strangers seguirà il personaggio dalla Petsch mentre attraversa il paese con il suo fidanzato di lunga data (Gutierrez) per iniziare una nuova vita nel Pacific Northwest. Quando la loro auto si rompe a Venus, in Oregon, sono costretti a passare la notte in un Airbnb isolato, dove vengono terrorizzati dal tramonto all’alba da tre sconosciuti mascherati.

Tra i produttori figurano Courtney Solomon (After), Mark Canton (300), Christopher Milburn (Il giorno sbagliato), Gary Raskin (Midway), Charlie Dombeck (Nonno questa volta è guerra!) e Alastair Birlingham (Moonfall). Andrei Boncea, Dorothy Canton e Roy Lee sono invece i produttori esecutivi, mentre Rafaella Biscayn, la Frame Film SK, Johanna Harlin, Juan Garcia Peredo e Alberto Burgueno i co-produttori.

L’originale The Strangers è divenuto in breve tempo un piccolo cult di genere, tanto da ottenere un sequel (The Strangers – Prey at Night) giunto in sala nel corso del 2018, ovvero dieci anni dopo l’originale.