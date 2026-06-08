La terza stagione di Lioness debutterà in esclusiva streaming in Italia a partire da domenica 2 agosto 2026 su Paramount+, riportando sullo schermo lo straordinario cast guidato dalle attrici e produttrici esecutive Zoe Saldaña e Nicole Kidman.

L’intenso spy-thriller al femminile, co-prodotto da Paramount Television Studios e 101 Studios, espande la sua narrazione su scala globale trascinando il team guidato dalla protagonista Joe in quella che si preannuncia come la missione più intima e complessa affrontata finora. Nei nuovi episodi, reti segrete, agenti stranieri sotto copertura e tradimenti si intrecciano in un’escalation di tensione che colpirà direttamente il privato dei protagonisti.

Le prime due stagioni sono attualmente disponibili in catalogo, a tal proposito potete dare uno sguardo alla nostra rubrica dedicata a Paramount+.

Il cast e i dettagli della trama di Lioness terza stagione

Creata e scritta interamente dallo showrunner Taylor Sheridan, la terza stagione vedrà Joe (Zoe Saldaña) muoversi sul confine sottile tra il dovere verso il proprio Paese e la protezione della propria famiglia, mentre minacce inedite iniziano a stringersi attorno al suo mondo privato. Con indizi inattesi e piste che cambiano improvvisamente direzione, Joe sarà guidata da Kaitlyn (Nicole Kidman) e da Westfield (Michael Kelly) per affrontare nemici che agiscono nell’ombra, costringendola a fare i conti con una guerra che ormai si insinua in ogni aspetto della sua vita.

Il ricco cast di comprimari vede inoltre il ritorno del premio Oscar® Morgan Freeman e di volti noti come Laysla De Oliveira, Dave Annable e Jill Wagner.