Lioness | La serie di Taylor Sheridan avrà una stagione 3

La serie Paramount+ creata da Taylor Sheridan dal titolo “Lioness” tornerà con una terza stagione.

A quasi un anno dalla messa in onda della seconda stagione, la serie apprezzata dalla critica Lioness ha finalmente ottenuto il via libera per una terza stagione. La conferma è arrivata quest’oggi, dopo una serie di indiscrezioni più o meno accreditate, attraverso un articolo del the Hollywood Reporter. Nessun dettaglio è stato rivelato sul cast, a tal proposito è certo solo il ritorno di Zoe Saldana e Nicole Kidman, qui impegnate anche come produttrici.

Nell’ultimo periodo l’agendina di Taylor Sheridan è stata molto fitta. Di fatto il prolifico autore ha messo a segno importanti successi per la piattaforma Paramount+: Landman e Tulsa King hanno avuto un anno particolarmente ricco, con la prima che tornerà con la stagione 2 il 16 novembre e la seconda che è tornata da poco con la stagione 3 (ora rinnovata per una quarta).

La trama della seconda stagione di Lioness

Nella seconda stagione, mentre avanza la lotta al terrorismo da parte della CIA, Joe (Saldaña), Kaitlyn (Kidman) e Byron (Kelly) arruolano una nuova agente Lioness per infiltrarsi all’interno di una minaccia finora sconosciuta. La crescente pressione costringe Joe a confrontarsi con i profondi sacrifici personali che ha fatto come leader del programma Lioness. La serie è interpretata anche da Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill e Hannah Love Lanier.

LIONESS vanta un cast stellare, tra cui la protagonista e produttrice esecutiva della serie Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez e il candidato all’Emmy Award Michael Kelly, con il premio Oscar Morgan Freeman e il premio Oscar, vincitrice dell’Emmy e produttrice esecutiva Nicole Kidman. La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios in esclusiva per Paramount+.

Tra i produttori esecutivi della serie, Taylor Sheridan, David C. Glasser, Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Jill Wagner, David Lemanowicz, Geyer Kosinski, Michael Friedman e Keith Cox, e distribuita da Paramount Global Content Distribution.