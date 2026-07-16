Paramount+ ha rilasciato il trailer ufficiale di Lioness 3, il terzo capitolo del thriller geopolitico creato dal candidato all’Oscar Taylor Sheridan (Yellowstone, Sicario).

La serie, prodotta da Paramount Television Studios e 101 Studios, farà il suo debutto in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire da domenica 2 agosto 2026. Il nuovo trailer mostra un cambio di passo decisivo per lo show, promettendo una missione ancora più personale, brutale e pericolosa che spingerà il team d’élite al centro di una fitta rete globale di tradimenti, minacce e agenti stranieri.

Zoe Saldaña e Nicole Kidman di nuovo insieme nel thriller di Taylor Sheridan

La trama della terza stagione metterà a dura prova l’equilibrio psicologico e privato della protagonista Joe, interpretata dalla star e produttrice esecutiva Zoe Saldaña. Questa volta la soldatessa si troverà costretta a difendere il proprio nucleo familiare e il senso del dovere da una minaccia subdola e invisibile, capace di infiltrarsi in ogni aspetto della sua vita quotidiana. Al suo fianco ritroveremo le colonne portanti delle prime stagioni: la vincitrice del premio Oscar Nicole Kidman (anch’essa coinvolta come produttrice esecutiva) nel ruolo di Kaitlyn Meade, e il candidato agli Emmy Michael Kelly nei panni di Westfield.

La serie vanta un cast stellare che vede anche il ritorno del premio Oscar Morgan Freeman, affiancato da Laysla De Oliveira, Dave Annable, Jill Wagner, Genesis Rodriguez e Thad Luckinbill. Taylor Sheridan guida nuovamente una ricchissima squadra di produttori esecutivi che comprende, oltre alle stesse Saldaña e Kidman, figure del calibro di David C. Glasser, Geyer Kosinski e Keith Cox.

Per i neofiti o per chi volesse fare un ripasso prima del debutto dei nuovi episodi, le prime due stagioni complete dello show rimangono disponibili interamente in esclusiva sul catalogo di Paramount+.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: Special Ops: Lioness

Special Ops: Lioness Ideatore / Showrunner: Taylor Sheridan

Taylor Sheridan Cast: Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Michael Kelly, Laysla De Oliveira, Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Genesis Rodriguez, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill, Hannah Love Lanier, Ian Bohen

Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Michael Kelly, Laysla De Oliveira, Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Genesis Rodriguez, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill, Hannah Love Lanier, Ian Bohen Produzione: Paramount Television Studios, 101 Studios, Ryan Murphy Productions

Paramount Television Studios, 101 Studios, Ryan Murphy Productions Data di uscita: 2 agosto 2026

2 agosto 2026 Distribuzione / HUB di riferimento: Paramount+